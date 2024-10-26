К недовольным ЖКХ уфимцам будут приезжать толпой

В Уфе начала работу комиссия для реагирования на обращения, связанные с жалобами на отопление при региональном МинЖКХ, Жилстройнадзоре Башкирии, городской мэрии и «БашРТС». Как пояснили власти, представители комиссии будут выезжать на месте, откуда исходит наибольшее число жалоб. Так, первые выездные заседания уже были проведены в Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы.