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Posted 26 октября, 14:59

Published 26 октября, 14:59

Modified 26 октября, 15:01

Updated 26 октября, 15:01

В Уфе нашли ответственных по жалобам на отопление

К недовольным ЖКХ уфимцам будут приезжать толпой

26 октября 2024, 14:59
Фото: Изображение Midjourney

В Уфе нашли ответственных по жалобам на отопление

Жителям башкирской столицы, недовольным отсутствием тепла в квартирах, пообещали скорый визит нежданных гостей.

В Уфе начала работу комиссия для реагирования на обращения, связанные с жалобами на отопление при региональном МинЖКХ, Жилстройнадзоре Башкирии, городской мэрии и «БашРТС». Как пояснили власти, представители комиссии будут выезжать на месте, откуда исходит наибольшее число жалоб. Так, первые выездные заседания уже были проведены в Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы.

Хабиров жестко раскритиковал чиновников в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что глава Башкирии Радий Хабиров признал проваленным началом отопительного сезона в Республике и отчитал за это свою команду.

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