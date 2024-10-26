Чиновники вышли на работу из-за закрытия Шакшинского моста в Уфе

Как отчитались в мэрии Уфы, главным вопросом на повестке дня была ситуация вокруг Шакшинского моста. Напомним, путепровод был закрыт до 24 ноября 2024 года. Власти обсудили наиболее частные жалобы горожан из-за возникших неудобств — в том числе, по работе общественного транспорта.