Чиновники вышли на работу из-за закрытия Шакшинского моста в Уфе

Posted 26 октября, 09:19
Published 26 октября, 09:19
Modified 26 октября, 09:21
Updated 26 октября, 09:21
Как отчитались в мэрии Уфы, главным вопросом на повестке дня была ситуация вокруг Шакшинского моста. Напомним, путепровод был закрыт до 24 ноября 2024 года. Власти обсудили наиболее частные жалобы горожан из-за возникших неудобств — в том числе, по работе общественного транспорта.
В публикации городской мэрии без уточнений упомянуто, что власти «разобрали пути решения» проблемных ситуаций, а глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев поручил «впредь не допускать их повторения».
Ранее, как сообщал Mkset, уфимцы стали массово жаловаться чиновникам на неудовлетворительную работу общественного транспорта из-за перекрытия путепровода. Власти в ответ самостоятельно проверили электрички и заявили, что никаких проблем с ними не наблюдается.