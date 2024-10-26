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Posted 26 октября, 09:19

Published 26 октября, 09:19

Modified 26 октября, 09:21

Updated 26 октября, 09:21

Чиновники вышли на работу из-за закрытия Шакшинского моста в Уфе

Чиновники вышли на работу из-за закрытия Шакшинского моста в Уфе

26 октября 2024, 09:19
Фото: администрация Уфы
Власти башкирской столицы в субботу, 26 октября, провели оперативное совещание по жизнеобеспечению города.

Как отчитались в мэрии Уфы, главным вопросом на повестке дня была ситуация вокруг Шакшинского моста. Напомним, путепровод был закрыт до 24 ноября 2024 года. Власти обсудили наиболее частные жалобы горожан из-за возникших неудобств — в том числе, по работе общественного транспорта.

В публикации городской мэрии без уточнений упомянуто, что власти «разобрали пути решения» проблемных ситуаций, а глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев поручил «впредь не допускать их повторения».

«В Шакше всё спокойно»: чиновники проверили уфимские электрички
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Ранее, как сообщал Mkset, уфимцы стали массово жаловаться чиновникам на неудовлетворительную работу общественного транспорта из-за перекрытия путепровода. Власти в ответ самостоятельно проверили электрички и заявили, что никаких проблем с ними не наблюдается.

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