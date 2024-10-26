Башкирская домохозяйка отдала ₽300 тысяч потусторонним силам

Вопрос женщины «экстрасенсы» с радостью согласились решить — для этого домохозяйке всего лишь требовалось очистить душу и закупить ритуальных принадлежностей. В итоге на эти цели потерпевшая отдала ₽300 тысяч. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве.