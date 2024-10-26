Башкирская домохозяйка отдала ₽300 тысяч потусторонним силам

Posted 26 октября, 08:41
Published 26 октября, 08:41
Modified 26 октября, 08:43
Updated 26 октября, 08:43
ТВ-передачу «экстрасенса» женщина увидела по одному из цифровых каналов — разговоры ведущей, рассказывавшей о магических способах решения проблем, так сильно увлекли телезрительницу, что она не смогла удержаться от звонка. С помощью потусторонних сил потерпевшая надеялась поскорее продать квартиру.
Вопрос женщины «экстрасенсы» с радостью согласились решить — для этого домохозяйке всего лишь требовалось очистить душу и закупить ритуальных принадлежностей. В итоге на эти цели потерпевшая отдала ₽300 тысяч. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве.
От действий аферистов, как показывает практика, не застрахованы даже люди с хорошей финансовой грамотностью. Ранее Mkset сообщал о том, что бухгалтер из Уфы потеряла ₽4,5 млн из-за мошенников.