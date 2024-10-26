mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 08:41

Published 26 октября, 08:41

Modified 26 октября, 08:43

Updated 26 октября, 08:43

Жительница Башкирии потратила ₽300 тысяч на «экстрасенсов»

Башкирская домохозяйка отдала ₽300 тысяч потусторонним силам

26 октября 2024, 08:41
Фото: МВД по РБ

Жительница Башкирии потратила ₽300 тысяч на «экстрасенсов»

«Телевизионным» аферистам удаётся находить себе аудиторию даже в 2024 году — очередной жертвой старейшего развода стала 33-летняя сельчанка из Кармаскалинского района Башкортостана, сообщили в местном управлении МВД.

ТВ-передачу «экстрасенса» женщина увидела по одному из цифровых каналов — разговоры ведущей, рассказывавшей о магических способах решения проблем, так сильно увлекли телезрительницу, что она не смогла удержаться от звонка. С помощью потусторонних сил потерпевшая надеялась поскорее продать квартиру.

Вопрос женщины «экстрасенсы» с радостью согласились решить — для этого домохозяйке всего лишь требовалось очистить душу и закупить ритуальных принадлежностей. В итоге на эти цели потерпевшая отдала ₽300 тысяч. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Видео: МВД по РБ.
Бухгалтер потеряла ₽4,5 млн в Уфе
Узнать подробнее

От действий аферистов, как показывает практика, не застрахованы даже люди с хорошей финансовой грамотностью. Ранее Mkset сообщал о том, что бухгалтер из Уфы потеряла ₽4,5 млн из-за мошенников.

Читайте также:
В Уфе заблокировали 20 Telegram-каналов и сайтовЖенский чат довел уфимку до банкротстваСкандальный уфимец вернётся в шоу об «экстрасенсах»
#Общество#Видео#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Аферисты#Экстрасенсы#Магия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика