Волонтеры ОМК благоустроили места для отдыха на берегу реки Белой в Благовещенске

Posted 25 октября 2024, 07:14
Published 25 октября 2024, 07:14
Modified 1 ноября 2024, 18:20
Updated 1 ноября 2024, 18:20
Рина Сафина является эковолонтером и уже второй год подряд участвует в работах по сбору мусора и благоустройству берега реки Белой. Год назад она вместе с командой волонтеров благовещенского завода ОМК тоже организовала субботник. В прошлом году было вывезено две машины валежника, установлены первые беседки и новые контейнеры. Победа в грантовом конкурсе «ОМК Партнерство» позволила ей продолжить облагораживание пляжной зоны реки Белой.
Рина Сафина отметила, что в прошлом году реализовывала экопроект впервые — ей было немного страшно, но помогла поддержка коллег. Она особо выделила помощь Анжелы Егошиной и Юлии Ларионовой, которые также являются волонтерами ОМК. Эковолонтер добавила, что в этом году уверенности стало значительно больше. Сафина рассказала, что на берегу реки Белой любят отдыхать люди, в прошлом году стало понятно, что поставленные беседки востребованы и работу по благоустройству нужно продолжать. Она подчеркнула, что необходимо устанавливать урны, чтобы людям было куда выбрасывать мусор.
Река Белая является одной из достопримечательностей Башкирии, где отдыхают не только местные жители, но и туристы из других российских регионов. На территории Большого острова, омываемого водами этой реки, проводят Сабантуй и ряд других городских мероприятий.
Ирина Медведева, руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК, отметила, что «Чистый берег» и другие подобные проекты помогают сохранять чистоту природных мест и воспитывать в гражданах экокультуру. Она подчеркнула, что одной из причин загрязнений является отсутствие мусорных площадок, поэтому важно, чтобы на пляжах были урны и контейнеры для мусора. Медведева выразила уверенность в том, что проект Рины Сафиной поможет развитию экотуризма в регионе.