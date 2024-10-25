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Posted 25 октября, 17:47

Published 25 октября, 17:47

Modified 25 октября, 18:58

Updated 25 октября, 18:58

В Уфе отменили треть рейсов

В Уфе отменили треть рейсов

25 октября 2024, 17:47
Фото: 1MI
Воздушная гавань башкирской столицы обеднеет на число перелётов — об этом объявила пресс-служба аэропорта им. Мустая Карима в пятницу, 25 октября.

Как пояснило руководство воздушной гавани, с 27 октября она перейдёт на осенне-зимнее расписание. В нём останутся 46 из прежних 69 направлений. Выполняться они будут тридцатью авиакомпаниями. С полным перечнем рейсов можно ознакомиться на ресурсах аэропорта им. Мустая Карима.

Действовать осенне-зимнее расписание будет вплоть до 29 марта 2025 года. После этого оно снова претерпит изменения.

Самолёт сошел с ума над Уфой
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Ранее Mkset сообщал о том, что над аэропортом города Уфы внезапно «сошёл с ума» пассажирский самолёт — лайнер вместо посадки стал кружить над территорией воздушной гаванью.

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