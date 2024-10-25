В Уфе отменили треть рейсов

Как пояснило руководство воздушной гавани, с 27 октября она перейдёт на осенне-зимнее расписание. В нём останутся 46 из прежних 69 направлений. Выполняться они будут тридцатью авиакомпаниями. С полным перечнем рейсов можно ознакомиться на ресурсах аэропорта им. Мустая Карима.