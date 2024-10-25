В Уфе отменили треть рейсов

Posted 25 октября, 17:47
Published 25 октября, 17:47
Modified 25 октября, 18:58
Updated 25 октября, 18:58
Как пояснило руководство воздушной гавани, с 27 октября она перейдёт на осенне-зимнее расписание. В нём останутся 46 из прежних 69 направлений. Выполняться они будут тридцатью авиакомпаниями. С полным перечнем рейсов можно ознакомиться на ресурсах аэропорта им. Мустая Карима.
Действовать осенне-зимнее расписание будет вплоть до 29 марта 2025 года. После этого оно снова претерпит изменения.
Ранее Mkset сообщал о том, что над аэропортом города Уфы внезапно «сошёл с ума» пассажирский самолёт — лайнер вместо посадки стал кружить над территорией воздушной гаванью.