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Posted 25 октября, 10:46

Published 25 октября, 10:46

Modified 25 октября, 10:59

Updated 25 октября, 10:59

ЦБ увеличил ключевую ставку до 21% годовых

В России взлетела ключевая ставка — почему

25 октября 2024, 10:46
Фото: 1MI

ЦБ увеличил ключевую ставку до 21% годовых

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов, установив её на уровне 21,00% годовых, сообщает в пятницу, 25 октября, ЦБ РФ.

Инфляция существенно превышает июльские прогнозы, и ожидания по ней продолжают расти. Внутренний спрос растет быстрее, чем возможности расширения предложения товаров и услуг.

— Увеличение бюджетных расходов, что приводит к увеличению дефицита федерального бюджета в 2024 году, способствует инфляционным тенденциям. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики обусловлена стремлением вернуть инфляцию к целевым показателям и уменьшить инфляционные ожидания. Банк России не исключает возможность повышения ключевой ставки на предстоящем заседании. Прогнозируется, что с учетом текущей денежно-кредитной стратегии годовая инфляция в 2025 году упадет до 4,5-5,0%, а в 2026 году — до 4,0%, оставаясь на целевом уровне, — отмечают в Центробанке России.

В сентябре годовая инфляция с учетом сезонности возросла до 9,8% с 7,5% в июле. Базовая инфляция увеличилась до 9,1% по сравнению с 7,7% в августе. Инфляционное давление, включая устойчивое, достигло максимальных значений с начала года. На 21 октября годовая инфляция оценивалась в 8,4%, с прогнозами на 2024 год в пределах 8,0–8,5%.

Ожидания по инфляции резко возросли, достигнув максимума с начала года в октябре как среди населения, так и среди бизнеса. Краткосрочные и долгосрочные ожидания аналитиков также увеличились. Высокие инфляционные ожидания усиливают инфляционные процессы.

Инфляция существенно превышает июльские прогнозы, и ожидания по ней продолжают расти. Внутренний спрос растет быстрее, чем возможности расширения предложения товаров и услуг.

— Увеличение бюджетных расходов, что приводит к увеличению дефицита федерального бюджета в 2024 году, способствует инфляционным тенденциям. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики обусловлена стремлением вернуть инфляцию к целевым показателям и уменьшить инфляционные ожидания. Банк России не исключает возможность повышения ключевой ставки на предстоящем заседании. Прогнозируется, что с учетом текущей денежно-кредитной стратегии годовая инфляция в 2025 году упадет до 4,5-5,0%, а в 2026 году — до 4,0%, оставаясь на целевом уровне, как отмечают в Центробанке России.

В сентябре годовая инфляция с учетом сезонности возросла до 9,8% с 7,5% в июле. Базовая инфляция увеличилась до 9,1% по сравнению с 7,7% в августе. Инфляционное давление, включая устойчивое, достигло максимальных значений с начала года. На 21 октября годовая инфляция оценивалась в 8,4%, с прогнозами на 2024 год в пределах 8,0–8,5%.

Ожидания по инфляции резко возросли, достигнув максимума с начала года в октябре как среди населения, так и среди бизнеса. Краткосрочные и долгосрочные ожидания аналитиков также увеличились. Высокие инфляционные ожидания усиливают инфляционные процессы.

Экономическое развитие России продолжается, хотя темпы роста замедляются по сравнению с первым полугодием 2024 года из-за ограничений предложения, включая нехватку мощностей и рабочей силы. Внутренний спрос поддерживается ростом кредитной активности и доходов, а также увеличением госрасходов. Отклонение экономики от сбалансированного роста остается значительным, подтверждая высокое инфляционное давление.

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