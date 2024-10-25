В России взлетела ключевая ставка — почему

Posted 25 октября, 10:46
Published 25 октября, 10:46
Modified 25 октября, 10:59
Updated 25 октября, 10:59
Инфляция существенно превышает июльские прогнозы, и ожидания по ней продолжают расти. Внутренний спрос растет быстрее, чем возможности расширения предложения товаров и услуг.
— Увеличение бюджетных расходов, что приводит к увеличению дефицита федерального бюджета в 2024 году, способствует инфляционным тенденциям. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики обусловлена стремлением вернуть инфляцию к целевым показателям и уменьшить инфляционные ожидания. Банк России не исключает возможность повышения ключевой ставки на предстоящем заседании. Прогнозируется, что с учетом текущей денежно-кредитной стратегии годовая инфляция в 2025 году упадет до 4,5-5,0%, а в 2026 году — до 4,0%, оставаясь на целевом уровне, — отмечают в Центробанке России.
В сентябре годовая инфляция с учетом сезонности возросла до 9,8% с 7,5% в июле. Базовая инфляция увеличилась до 9,1% по сравнению с 7,7% в августе. Инфляционное давление, включая устойчивое, достигло максимальных значений с начала года. На 21 октября годовая инфляция оценивалась в 8,4%, с прогнозами на 2024 год в пределах 8,0–8,5%.
Ожидания по инфляции резко возросли, достигнув максимума с начала года в октябре как среди населения, так и среди бизнеса. Краткосрочные и долгосрочные ожидания аналитиков также увеличились. Высокие инфляционные ожидания усиливают инфляционные процессы.
Инфляция существенно превышает июльские прогнозы, и ожидания по ней продолжают расти. Внутренний спрос растет быстрее, чем возможности расширения предложения товаров и услуг.
— Увеличение бюджетных расходов, что приводит к увеличению дефицита федерального бюджета в 2024 году, способствует инфляционным тенденциям. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики обусловлена стремлением вернуть инфляцию к целевым показателям и уменьшить инфляционные ожидания. Банк России не исключает возможность повышения ключевой ставки на предстоящем заседании. Прогнозируется, что с учетом текущей денежно-кредитной стратегии годовая инфляция в 2025 году упадет до 4,5-5,0%, а в 2026 году — до 4,0%, оставаясь на целевом уровне, как отмечают в Центробанке России.
В сентябре годовая инфляция с учетом сезонности возросла до 9,8% с 7,5% в июле. Базовая инфляция увеличилась до 9,1% по сравнению с 7,7% в августе. Инфляционное давление, включая устойчивое, достигло максимальных значений с начала года. На 21 октября годовая инфляция оценивалась в 8,4%, с прогнозами на 2024 год в пределах 8,0–8,5%.
Ожидания по инфляции резко возросли, достигнув максимума с начала года в октябре как среди населения, так и среди бизнеса. Краткосрочные и долгосрочные ожидания аналитиков также увеличились. Высокие инфляционные ожидания усиливают инфляционные процессы.
Экономическое развитие России продолжается, хотя темпы роста замедляются по сравнению с первым полугодием 2024 года из-за ограничений предложения, включая нехватку мощностей и рабочей силы. Внутренний спрос поддерживается ростом кредитной активности и доходов, а также увеличением госрасходов. Отклонение экономики от сбалансированного роста остается значительным, подтверждая высокое инфляционное давление.