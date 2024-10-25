В России взлетела ключевая ставка — почему

— Увеличение бюджетных расходов, что приводит к увеличению дефицита федерального бюджета в 2024 году, способствует инфляционным тенденциям. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики обусловлена стремлением вернуть инфляцию к целевым показателям и уменьшить инфляционные ожидания. Банк России не исключает возможность повышения ключевой ставки на предстоящем заседании. Прогнозируется, что с учетом текущей денежно-кредитной стратегии годовая инфляция в 2025 году упадет до 4,5-5,0%, а в 2026 году — до 4,0%, оставаясь на целевом уровне, как отмечают в Центробанке России.