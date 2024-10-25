В РЭО рассказали о развитии инфраструктуры обращения с ТКО на Кубани

В ходе совещания Дмитрий Патрушев напомнил, что в мае 2024 года президент России поставил перед Российским экологическим оператором и региональными властями задачу создать необходимое количество объектов по обращению с ТКО. В качестве цели в целом по стране глава государства обозначил создание нужного объема мощностей для обработки, утилизации и полигонного захоронения отходов в течение ближайших шести лет. Вице-премьер отметил, что для достижения этой цели Краснодарскому краю предстоит существенно увеличить темпы работы в данной сфере. Об этом пишет KubanPress.