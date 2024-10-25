В РЭО рассказали о развитии инфраструктуры обращения с ТКО на Кубани

Posted 25 октября, 18:10
Published 25 октября, 18:10
Modified 25 октября, 18:35
Updated 25 октября, 18:35
В ходе совещания Дмитрий Патрушев напомнил, что в мае 2024 года президент России поставил перед Российским экологическим оператором и региональными властями задачу создать необходимое количество объектов по обращению с ТКО. В качестве цели в целом по стране глава государства обозначил создание нужного объема мощностей для обработки, утилизации и полигонного захоронения отходов в течение ближайших шести лет. Вице-премьер отметил, что для достижения этой цели Краснодарскому краю предстоит существенно увеличить темпы работы в данной сфере. Об этом пишет KubanPress.
Перед началом совещания участники делегации ознакомились с работой по проектированию комплекса по обращению с отходами, которому предстоит удовлетворить потребности Анапы, Славянского, Красноармейского, Темрюкского и Крымского районов. Предполагаемая ежегодная мощность обработки на этом объекте должна составить 300 тысяч тонн, а мощность участка компостирования — не менее 110 тысяч тонн в год. Кроме того, Дмитрий Патрушев осмотрел Новороссийский полигон ТКО, реконструкция которого запланирована в соответствии с новой дорожной картой.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что в ходе совещания речь зашла о проблемах реализации актуальных проектов обращения с твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев взял на личный контроль процессы осуществления инфраструктурных проектов, а Российский экологический оператор выразил готовность оказать содействие во избежание задержек в сроках реализации проектов.
Всего в Краснодарском крае планируется строительство десяти комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Общий объем инвестиций в создание этих объектов составит более 36 миллиардов рублей.