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Posted 25 октября, 18:10

Published 25 октября, 18:10

Modified 25 октября, 18:35

Updated 25 октября, 18:35

В РЭО рассказали о развитии инфраструктуры обращения с ТКО на Кубани

В РЭО рассказали о развитии инфраструктуры обращения с ТКО на Кубани

25 октября 2024, 18:10
Фото: 1MI
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, гендиректор РЭО Денис Буцаев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 октября провели совещание по развитию системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на Кубани.

В ходе совещания Дмитрий Патрушев напомнил, что в мае 2024 года президент России поставил перед Российским экологическим оператором и региональными властями задачу создать необходимое количество объектов по обращению с ТКО. В качестве цели в целом по стране глава государства обозначил создание нужного объема мощностей для обработки, утилизации и полигонного захоронения отходов в течение ближайших шести лет. Вице-премьер отметил, что для достижения этой цели Краснодарскому краю предстоит существенно увеличить темпы работы в данной сфере. Об этом пишет KubanPress.

Перед началом совещания участники делегации ознакомились с работой по проектированию комплекса по обращению с отходами, которому предстоит удовлетворить потребности Анапы, Славянского, Красноармейского, Темрюкского и Крымского районов. Предполагаемая ежегодная мощность обработки на этом объекте должна составить 300 тысяч тонн, а мощность участка компостирования — не менее 110 тысяч тонн в год. Кроме того, Дмитрий Патрушев осмотрел Новороссийский полигон ТКО, реконструкция которого запланирована в соответствии с новой дорожной картой.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что в ходе совещания речь зашла о проблемах реализации актуальных проектов обращения с твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев взял на личный контроль процессы осуществления инфраструктурных проектов, а Российский экологический оператор выразил готовность оказать содействие во избежание задержек в сроках реализации проектов.

Всего в Краснодарском крае планируется строительство десяти комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Общий объем инвестиций в создание этих объектов составит более 36 миллиардов рублей.

#Общество
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