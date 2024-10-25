В 2024 году почти две трети жителей Поволжья столкнулись с телефонными мошенниками

Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов подчеркивает, что в настоящее время у аферистов особенно популярны две схемы. В первом случае они звонят через мессенджеры и под разными предлогами просят включить демонстрацию экрана, чтобы увидеть ваш пароль для входа в приложение и пришедшие смс с кодами. Во втором случае мошенники используют симбиоз ранее успешных схем: звонят якобы из поликлиники, Почты России или подобных учреждений и отправляют код для входа в Госуслуги, после чего просят его озвучить и скидывают звонок. Затем звонят уже от якобы Госуслуг, говорят, что предыдущий звонок — от мошенников, которые получили доступ в ваш профиль, с этого момента клиент уже полностью доверяет им, называет все коды и переводит деньги на «безопасный счёт».