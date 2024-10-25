В 2024 году почти две трети жителей Поволжья столкнулись с телефонными мошенниками

Posted 25 октября, 11:09
Published 25 октября, 11:09
Modified 25 октября, 11:22
Updated 25 октября, 11:22
На уловки преступников все-таки попались 6% респондентов, а 37% опрошенных не сталкивались с обманом по телефону или в Интернете. Еще 4% — не смогли идентифицировать звонок как мошеннический, но такие подозрения у них были.
Подавляющее большинство тех, кто общался с обманщиками, но не попался на их уловки (64%), не сообщали об этом в официальные организации. Только треть (30%) поделились этим фактом с экспертами банка, а 9% обратились в полицию.
Респонденты, которые пострадали от мошенников, чаще всего обращались по этому поводу в банк (62%) и в полицию (30%). Только 53% из них удалось с помощью правоохранителей вернуть свои средства, в 7% случаев расследование еще продолжается, а в 40% эти обращения не принесли результата.
Большая часть пострадавших (48%) приняла меры для защиты, изучив подобные случаи, чтобы не попадаться на уловки. Ещё 31% опрошенных обсудили ситуацию с родственниками, 29% оформили страховку от мошенничества, 24% установили пин-код на сим-карту для дополнительной защиты, 31% воспользовались сервисами блокировки спам-звонков, а 32% намерены регулярно менять пароли.
Три из четырех жителей Поволжья сообщили, что у них подключен как минимум один определитель номера и спам-защиты, 23% пренебрегают такой услугой, а 3% не знают, как ее подключить. В том, что такая защита поможет блокировать звонки мошенников, уверены лишь 24% респондентов, а 58% считают, что это помогает лишь частично.
По данным ВТБ, в 85% случаев мошенники заставляют людей добровольно передать им деньги, используя социальную инженерию.
Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов подчеркивает, что в настоящее время у аферистов особенно популярны две схемы. В первом случае они звонят через мессенджеры и под разными предлогами просят включить демонстрацию экрана, чтобы увидеть ваш пароль для входа в приложение и пришедшие смс с кодами. Во втором случае мошенники используют симбиоз ранее успешных схем: звонят якобы из поликлиники, Почты России или подобных учреждений и отправляют код для входа в Госуслуги, после чего просят его озвучить и скидывают звонок. Затем звонят уже от якобы Госуслуг, говорят, что предыдущий звонок — от мошенников, которые получили доступ в ваш профиль, с этого момента клиент уже полностью доверяет им, называет все коды и переводит деньги на «безопасный счёт».
По итогам 9 месяцев банк выявил более 8,6 млн подозрительных операций.
* Опрос проведен ВТБ с 1 по 10 октября 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.