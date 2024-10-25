Уфимский телефон проверил Верховный суд России

Posted 25 октября, 17:56
Published 25 октября, 17:56
Modified 25 октября, 18:57
Updated 25 октября, 18:57
В документе рассказывается о прецеденте, с которым судьи имели дело летом-осенью 2022 года. Уфимец приобрёл у некого продавца мобильное устройство, в котором вскоре обнаружил серьёзные дефекты — на этом основании горожанин решил вернуть покупку, однако с этим возникли сложности.
Ритейлер до последнего отказывался возвращать деньги и предлагал отправить телефон на диагностику. Правда, проводилась она не в Уфе, а в Стерлитамаке. Такое положение вещей совершенно не устроило горожанина. Ситуацию в итоге пришлось разрешать через суд. Изначально Фемида встала на сторону покупателя.
— Суд первой инстанции <…> частично удовлетворил исковые требования, <…> взыскал также с ответчика в пользу истца неустойку, штраф и компенсацию морального вреда, — говорится в документе без упоминания конкретных сумм.
Ответчик, тем не менее, продолжал стоять на своём и обжаловал постановления судов. Позже апелляционная и кассационная инстанции встали уже на сторону продавца. В конце концов, скандал дошёл уже до Верховного суда РФ, признавшего законность требований истца.
Ранее Mkset сообщал о том, что житель Башкирии смог наказать интернет-магазин за минимальный порог суммы заказа — на портале нельзя было оформить покупку товаров из «корзины», если в ней не набрано продуктов до определённой стоимости. Надзорное ведомство и суд пришли к выводу, что принцип работы интернет-магазина нарушает российское законодательство.