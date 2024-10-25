Уфимский телефон проверил Верховный суд России

Ранее Mkset сообщал о том, что житель Башкирии смог наказать интернет-магазин за минимальный порог суммы заказа — на портале нельзя было оформить покупку товаров из «корзины», если в ней не набрано продуктов до определённой стоимости. Надзорное ведомство и суд пришли к выводу, что принцип работы интернет-магазина нарушает российское законодательство.