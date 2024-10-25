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Posted 25 октября, 17:56

Published 25 октября, 17:56

Modified 25 октября, 18:57

Updated 25 октября, 18:57

Уфимский телефон проверил Верховный суд России

Уфимский телефон проверил Верховный суд России

25 октября 2024, 17:56
Фото: 1MI
Скандал из-за бракованного смартфона с одним из башкортостанских ритейлеров дошёл до высших инстанций — гласит обзор практики дел по защите прав потребителей, подготовленный служителями Фемиды.

В документе рассказывается о прецеденте, с которым судьи имели дело летом-осенью 2022 года. Уфимец приобрёл у некого продавца мобильное устройство, в котором вскоре обнаружил серьёзные дефекты — на этом основании горожанин решил вернуть покупку, однако с этим возникли сложности.

Ритейлер до последнего отказывался возвращать деньги и предлагал отправить телефон на диагностику. Правда, проводилась она не в Уфе, а в Стерлитамаке. Такое положение вещей совершенно не устроило горожанина. Ситуацию в итоге пришлось разрешать через суд. Изначально Фемида встала на сторону покупателя.

— Суд первой инстанции <…> частично удовлетворил исковые требования, <…> взыскал также с ответчика в пользу истца неустойку, штраф и компенсацию морального вреда, — говорится в документе без упоминания конкретных сумм.

Ответчик, тем не менее, продолжал стоять на своём и обжаловал постановления судов. Позже апелляционная и кассационная инстанции встали уже на сторону продавца. В конце концов, скандал дошёл уже до Верховного суда РФ, признавшего законность требований истца.

Уфимский прецедент перевернет всю интернет-торговлю
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Ранее Mkset сообщал о том, что житель Башкирии смог наказать интернет-магазин за минимальный порог суммы заказа — на портале нельзя было оформить покупку товаров из «корзины», если в ней не набрано продуктов до определённой стоимости. Надзорное ведомство и суд пришли к выводу, что принцип работы интернет-магазина нарушает российское законодательство.

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