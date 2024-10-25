Уфимские чиновники подпустили врагов к деньгам народа

Posted 25 октября, 11:18
Published 25 октября, 11:18
Modified 25 октября, 11:23
Updated 25 октября, 11:23
Антимонопольное ведомство установило, что Фонд пенсионного и социального страхования по Республике Башкортостан провел шесть аналогичных закупок технических средств для реабилитации. Ведомство массово закупало специальные приспособления при нарушениях функций выделения. Суммарная стоимость контрактов превышает 107 миллионов рублей.
— В процессе анализа жалоб выяснилось, что заказчик установил ограничение на допуск иностранных товаров по всем закупкам. Тем не менее, заявки участников, которые не предоставили полный набор документов, подтверждающих соответствие этому ограничению, не были отклонены. Такие действия со стороны заказчика являются нарушением законодательства о контрактной системе, — сообщает УФАС РБ.
Федеральная антимонопольная служба России обязала Социальный фонд аннулировать результаты торгов и провести новую оценку заявок в соответствии с установленными требованиями. Кроме того, будет инициировано открытие административных производств. Ответственность на нарушения законодательства грозит аукционным комиссиям Фонда. На них могут быть наложены дисциплинарные взыскания и штрафы.