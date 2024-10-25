Уфимские чиновники подпустили врагов к деньгам народа

— В процессе анализа жалоб выяснилось, что заказчик установил ограничение на допуск иностранных товаров по всем закупкам. Тем не менее, заявки участников, которые не предоставили полный набор документов, подтверждающих соответствие этому ограничению, не были отклонены. Такие действия со стороны заказчика являются нарушением законодательства о контрактной системе, — сообщает УФАС РБ.