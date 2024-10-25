Уфа увязла в 8-балльных пробках

Posted 25 октября, 13:55
Published 25 октября, 13:55
Modified 25 октября, 19:06
Updated 25 октября, 19:06
Так, портал «Яндекс Карты» оценивает ситуацию с пробками в Уфе на «красный» уровень — 8/10. Слегка позитивнее видит картину «2ГИС» с семью баллами.
Наиболее серьёзные заторы наблюдаются на въезде в город со стороны аэропорта и по проспекту Салавата Юлаева — вплоть до развязки с Восточным выездом. Кроме того, движение встало на улицах 50-летия Октября, Заки Валиди, части улиц Цюрупы и Пушкина, в районе «округа Галле», улице 50 лет СССР, а также в начале микрорайона Сипайлово, в «Инорсе» и по Уфимскому шоссе.
Напомним, ранее власти Уфы объявили о закрытии переправы через реку Уфу из микрорайона Шакша. Водители не смогут пользоваться путепроводом до 24 ноября.