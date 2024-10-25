Уфа. Главное: транспортный хаос, холодные батареи, кадровые рокировки

В последний раз такие меры — на две недели — вводились летом 2024 года. Теперь, с 23 октября, мост закрыт ещё на месяц — до 24 ноября. Причём открыт мост в этот день будет лишь после вечернего часа пика. Впрочем, не исключено, что объявить снятие ограничений могут и раньше положенного времени, как было и летом.