Уфа. Главное: транспортный хаос, холодные батареи, кадровые рокировки

Posted 25 октября, 19:01
Published 25 октября, 19:01
Modified 25 октября, 19:14
Updated 25 октября, 19:14
Власти столицы Башкирии объявили второе за год длительное закрытие переправы через реку Уфу — путепровод, ведущий в микрорайон Шакша. Напомним, на мосту уже длительное время идёт капитальный ремонт. Для выполнения некоторых его этапов необходимо обеспечивать полную неподвижность конструкций — это значит, что в определённые периоды по мосту не должен ездить транспорт.
В последний раз такие меры — на две недели — вводились летом 2024 года. Теперь, с 23 октября, мост закрыт ещё на месяц — до 24 ноября. Причём открыт мост в этот день будет лишь после вечернего часа пика. Впрочем, не исключено, что объявить снятие ограничений могут и раньше положенного времени, как было и летом.
Сразу после закрытия переправы уфимцы стали атаковать чиновников жалобами на электрички и неудовлетворительную организацию движения общественного транспорта в дни закрытия моста. Впрочем, организованная властями проверка, с их же слов, подтвердила не все жалобы горожан.
Между тем Уфу в конце рабочий недели стали сковывать жуткие пробки — заторы в городе сервисы карт оценивали баллами от семи до девяти. Как предположили некоторые водители, автомобилисты с непривычки «разучились ездить» из-за внезапно начавшихся дождей, которые уфимцы редко видели этой осенью. На одной из дорог пробку усугубил загоревшийся посреди проезжей части автомобиль.
В начале недели власти Башкирии в очередной раз обсуждали проблемы с отоплением. Несмотря на то, что октябрь идёт к концу, в некоторых домах до сих пор нет тепла. Глава региона Радий Хабиров раскритиковал свою команду и признал, что в 2024 году старт отопительного сезона власти провели «на троечку».
После «чиновникопада» — практически одновременного истечения срока полномочий у муниципальных глав — их посты стали занимать новые лица. Так, новым мэром Белорецка стала Вероника Домнина. Прежнего главу администрации Стерлитамака же сменил Эмиль Шаймарданов.
Хабиров тем временем подписал распоряжение, касающееся запланированного послания главы Республики к Курултаю. В документе говорится об утверждении специальной рабочей группы, которая будет помогать Хабирову с организационными моментами. В её состав вошли функционеры аппарата главы региона и некоторые ключевые фигуры региональной администрации.
Депутаты местного парламента попытались закрыть в Башкирии вопрос с нашумевшей инициативой — налогом на бездетность. Спикер Константин Толкачёв ясно дал понять, что планов как-либо законодательно оформлять сомнительную идею и выносить её на официальное обсуждение у народных избранников нет.
В пятницу, 25 октября, у большинства школьников в Башкирии прошли последние уроки — с этих выходных дети ушли на осенние каникулы. Продлятся они до Дня народного единства. Снова за парты школьники сядут уже 5 ноября.
У трудящегося же населения предстоит длинная рабочая неделя — работать жители Башкирии будут с понедельника, 28 октября, до субботы включительно, 2 ноября. Отдыхать башкортостанцы будут в воскресенье и понедельник, 3–4 ноября. Вслед за эти последует уже четырёхдневная рабочая неделя. Такой график связан с тем, что выходной 2 ноября перенесён на 30 апреля 2025 года.
Власти Башкирии решили сбросить с баланса издательство «Мир Печати». Организация в 2023 году отчиталась о рекордно низкой прибыли. Компанию в итоге включили в прогнозный план приватизации. Новых хозяев типографии должны найти до конца 2026 года. О сроках предстоящего аукциона, как и о цене предприятия, власти пока не сообщали. Между тем в документе указано, что стоимость основных средств издательства составляет ₽6,6 млн.
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» на этой неделе отметился не только двумя победами — над «Сочи» и «Торпедо», — но и финансовым скандалом. Как выяснилось, хоккеистам задержали зарплаты за сентябрь. Из-за долгов спортсмены даже не хотели выходить на матч с «Трактором» 18 октября. После долгого разговора с тренером игроки всё же отправились на лёд, однако по итогам встречи потерпели поражение. Зато после расчёта по долгам, когда в ситуацию вмешалась Гострудинспекция, спортсмены одержали две резвые победы.