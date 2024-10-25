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Posted 25 октября, 08:15

Published 25 октября, 08:15

Modified 25 октября, 08:17

Updated 25 октября, 08:17

«Садовое кольцо» выводит в продажу последнюю башню ЖК Terle Park: квартиры от 5,4 млн

«Садовое кольцо» выводит в продажу последнюю башню ЖК Terle Park: квартиры от 5,4 млн

25 октября 2024, 08:15
Фото: ГК «Садовое кольцо»
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Продажи стартуют в корпусе номер 5 одного из самых экологичных жилых комплексов столицы Башкортостана. Дом расположен ближе остальных к лесу — из его окон открываются красивые виды прямо на зеленый массив и реку Уфу.

Всего в башне 251 квартира общей площадью 12,6 тыс. кв. м. У клиентов большой выбор — здесь есть как студии площадью 29 кв. м, так и просторные квартиры «4-евро» площадью 84 кв. м. Все лоты отличаются функциональными и эргономичными планировками с обязательными лоджиями и предчистовой отделкой white box. Высота потолков — от 2,95 до 3,25 м. Цены стартуют от 5,4 млн руб. за лот.

Квартал Terle Park состоит из шести разновысотных корпусов в Кировском районе на улице Авроры на границе города и леса. Внутри ЖК будет прогулочный бульвар, который станет эпицентром культурной жизни района. Здесь будет все, чтобы отлично провести день с семьей или друзьями: от уединенных аллей до магазинов и досуговых центров. К тому же, Terle Park станет одной из жемчужин «Уфимского Ожерелья» — пешеходного эко-пути, который проходит через весь Уфимский полуостров.

Среди потребительских качеств ЖК, заслуживших высокую оценку экспертов — паркинг в стилобате, закрытый двор, входы на уровне земли, колясочные на первом этаже, просторные келлеры и лобби с лаундж-зонами, а также планировки квартир геометрически правильных форм без лишних углов и выступов.

Срок сдачи домов 1-й очереди ЖК — IV квартал 2025 года, домов 2-й очереди — III квартал 2026 года.

Проектная декларация на сайте наш. дом.рф

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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