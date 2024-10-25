«Садовое кольцо» выводит в продажу последнюю башню ЖК Terle Park: квартиры от 5,4 млн

Квартал Terle Park состоит из шести разновысотных корпусов в Кировском районе на улице Авроры на границе города и леса. Внутри ЖК будет прогулочный бульвар, который станет эпицентром культурной жизни района. Здесь будет все, чтобы отлично провести день с семьей или друзьями: от уединенных аллей до магазинов и досуговых центров. К тому же, Terle Park станет одной из жемчужин «Уфимского Ожерелья» — пешеходного эко-пути, который проходит через весь Уфимский полуостров.