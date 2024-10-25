Никогда не покупайте это! Роскачество разоблачило худшие средства для посуды

Posted 25 октября, 14:06
Published 25 октября, 14:06
Modified 25 октября, 14:08
Updated 25 октября, 14:08
Роскачество недавно провело масштабное исследование средств для мытья посуды, которое охватило 45 торговых марок. Эксперты изучили продукцию, производимую как в России, так и в других странах, таких как Бельгия, Германия и Южная Корея. Исследование показало, какие из средств соответствуют высоким стандартам безопасности и эффективности, а также какие лучше оставить на полке магазина.
Исследование выявило несколько лидеров, которые показали наилучшие результаты по критериям безопасности, эффективности и экономичности.
Если когда-либо вы использовали Fairy, то знаете, что он справляется практически с любыми загрязнениями. По результатам тестов, его достаточно для мытья 30 тарелок одной каплей, что делает это средство экономически выгодным выбором. Также Fairy показал отличные результаты в тестах на безопасность для кожи. Несмотря на его высокую концентрацию, уровень pH остается в безопасных пределах, что минимизирует риск раздражения.
Цена: примерно 150-200 рублей за 450 мл
Для тех, кто ценит не только чистоту, но и экологичность, Sodasan — идеальный выбор. Он содержит биоразлагаемые ПАВ, которые не только отлично справляются с жиром, но и не вредят природе. Sodasan также экономичен — одной капли хватает, чтобы вымыть около 28 тарелок. Аромат почти отсутствует, что особенно подходит тем, кто не любит сильные запахи.
Цена: от 350 рублей за 500 мл.
BioMio — один из лидеров по качеству среди натуральных средств. Этот бренд делает ставку на натуральные компоненты и отсутствие искусственных ароматизаторов. Средство легко смывается с посуды, не оставляя неприятных запахов, а его гипоаллергенный состав подходит даже для чувствительной кожи. Хотя BioMio менее экономичен, чем Fairy, его состав привлекает тех, кто стремится к натуральному уходу.
Цена: в пределах 300-400 рублей за 450 мл.
Если для вас важны как цена, так и качество, AOS станет отличным выбором. Это одно из самых доступных средств на рынке, при этом оно эффективно удаляет жир и обладает приятным ароматом. Роскачество отметило его за доступность, высокий уровень эффективности и безопасность для кожи.
Цена: примерно 100-150 рублей за 500 мл.
Для тех, кто ищет вариант для всей семьи, Synergetic — прекрасный выбор. Его состав на основе растительных экстрактов и отсутствие агрессивных ПАВ делает его отличным вариантом для семей с маленькими детьми. Экономичность тоже на уровне — одной капли хватает, чтобы отмыть 25 тарелок.
Цена: 250-350 рублей за 500 мл.
Однако не все участники исследования показали отличные результаты. Например, средства марок «Каждый день», «Красная цена» и Help продемонстрировали низкую эффективность в тестах. Эти средства плохо справляются с удалением жира и стойких загрязнений, а значит, они вряд ли помогут поддерживать посуду идеально чистой. В итоге именно эти марки получили самые низкие оценки экспертов и попали в список антилидеров.
Распространенное заблуждение — считать, что средство лучше работает, если оно сильно пенится. На самом деле, количество пены не всегда связано с очищающей способностью. Некоторые мощные средства, такие как Ecover Zero, не образуют много пены, но при этом отлично удаляют грязь.
Природные компоненты в составе действительно могут быть менее агрессивными, но это не делает их менее эффективными. Пример тому — BioMio и Sodasan, в составе которых используются растительные ингредиенты. Они успешно разрушают молекулы жира и менее агрессивны для кожи.
Важно тщательно промывать посуду после мытья, но современные средства, такие как Synergetic, создаются с учетом легкости смывания. Исследование показало, что ПАВ из этих средств легко смываются, минимизируя риск попадания остатков на стол.
Этот стереотип оказался ошибочным. В исследовании участвовало средство из Китая, Liby, и оно показало безопасные результаты как для кожи, так и по составу.
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