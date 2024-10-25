Никогда не покупайте это! Роскачество разоблачило худшие средства для посуды

Для тех, кто ценит не только чистоту, но и экологичность, Sodasan — идеальный выбор. Он содержит биоразлагаемые ПАВ, которые не только отлично справляются с жиром, но и не вредят природе. Sodasan также экономичен — одной капли хватает, чтобы вымыть около 28 тарелок. Аромат почти отсутствует, что особенно подходит тем, кто не любит сильные запахи.