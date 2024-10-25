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Posted 25 октября, 14:06

Published 25 октября, 14:06

Modified 25 октября, 14:08

Updated 25 октября, 14:08

Никогда не покупайте это! Роскачество разоблачило худшие средства для посуды

Никогда не покупайте это! Роскачество разоблачило худшие средства для посуды

25 октября 2024, 14:06
Фото: Изображение Midjourney
Никогда не покупайте это! Роскачество разоблачило худшие средства для посуды
Какие средства для мытья посуды не оставляют шансов ни грязи, ни вашему здоровью, а какие из них — абсолютно бесполезны и опасны? Роскачество раскрыло неожиданных фаворитов.

Роскачество недавно провело масштабное исследование средств для мытья посуды, которое охватило 45 торговых марок. Эксперты изучили продукцию, производимую как в России, так и в других странах, таких как Бельгия, Германия и Южная Корея. Исследование показало, какие из средств соответствуют высоким стандартам безопасности и эффективности, а также какие лучше оставить на полке магазина.

Лидеры и неудачники теста

Исследование выявило несколько лидеров, которые показали наилучшие результаты по критериям безопасности, эффективности и экономичности.

1. Fairy — Король чистоты и экономичности

Если когда-либо вы использовали Fairy, то знаете, что он справляется практически с любыми загрязнениями. По результатам тестов, его достаточно для мытья 30 тарелок одной каплей, что делает это средство экономически выгодным выбором. Также Fairy показал отличные результаты в тестах на безопасность для кожи. Несмотря на его высокую концентрацию, уровень pH остается в безопасных пределах, что минимизирует риск раздражения.

Цена: примерно 150-200 рублей за 450 мл

2. Sodasan — Эко-помощник

Для тех, кто ценит не только чистоту, но и экологичность, Sodasan — идеальный выбор. Он содержит биоразлагаемые ПАВ, которые не только отлично справляются с жиром, но и не вредят природе. Sodasan также экономичен — одной капли хватает, чтобы вымыть около 28 тарелок. Аромат почти отсутствует, что особенно подходит тем, кто не любит сильные запахи.

Цена: от 350 рублей за 500 мл.

Лидеры и неудачники тестаЛидеры и неудачники теста
Лидеры и неудачники теста. Фото: Изображение Midjourney

3. BioMio — Натуральная забота

BioMio — один из лидеров по качеству среди натуральных средств. Этот бренд делает ставку на натуральные компоненты и отсутствие искусственных ароматизаторов. Средство легко смывается с посуды, не оставляя неприятных запахов, а его гипоаллергенный состав подходит даже для чувствительной кожи. Хотя BioMio менее экономичен, чем Fairy, его состав привлекает тех, кто стремится к натуральному уходу.

Цена: в пределах 300-400 рублей за 450 мл.

4. AOS — В поиске баланса цены и качества

Если для вас важны как цена, так и качество, AOS станет отличным выбором. Это одно из самых доступных средств на рынке, при этом оно эффективно удаляет жир и обладает приятным ароматом. Роскачество отметило его за доступность, высокий уровень эффективности и безопасность для кожи.

Цена: примерно 100-150 рублей за 500 мл.

5. Synergetic — Эко-комфорт

Для тех, кто ищет вариант для всей семьи, Synergetic — прекрасный выбор. Его состав на основе растительных экстрактов и отсутствие агрессивных ПАВ делает его отличным вариантом для семей с маленькими детьми. Экономичность тоже на уровне — одной капли хватает, чтобы отмыть 25 тарелок.

Цена: 250-350 рублей за 500 мл.

Худшие из худших

Однако не все участники исследования показали отличные результаты. Например, средства марок «Каждый день», «Красная цена» и Help продемонстрировали низкую эффективность в тестах. Эти средства плохо справляются с удалением жира и стойких загрязнений, а значит, они вряд ли помогут поддерживать посуду идеально чистой. В итоге именно эти марки получили самые низкие оценки экспертов и попали в список антилидеров.

Худшие из худшихХудшие из худших
Худшие из худших. Фото: Изображение Midjourney

Мифы о средствах для мытья посуды

Миф 1. Больше пены — лучше очистка

Распространенное заблуждение — считать, что средство лучше работает, если оно сильно пенится. На самом деле, количество пены не всегда связано с очищающей способностью. Некоторые мощные средства, такие как Ecover Zero, не образуют много пены, но при этом отлично удаляют грязь.

Миф 2. Натуральные средства хуже справляются с жиром

Природные компоненты в составе действительно могут быть менее агрессивными, но это не делает их менее эффективными. Пример тому — BioMio и Sodasan, в составе которых используются растительные ингредиенты. Они успешно разрушают молекулы жира и менее агрессивны для кожи.

Миф 3. Остатки средства остаются на посуде и вредны для здоровья

Важно тщательно промывать посуду после мытья, но современные средства, такие как Synergetic, создаются с учетом легкости смывания. Исследование показало, что ПАВ из этих средств легко смываются, минимизируя риск попадания остатков на стол.

Миф 4. Все китайские средства — токсичные

Этот стереотип оказался ошибочным. В исследовании участвовало средство из Китая, Liby, и оно показало безопасные результаты как для кожи, так и по составу.

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