На огне вкуснее: в Уфе сгорела нелегальная пекарня

Интересно отметить, что это происшествие произошло на фоне обсуждений о сносе зданий по улице Рабкоров. Здание в котором произошел пожар было нелегальный самостроем и подлежало сносу. Администрация Кировского района уже проводила контрольные обходы незаконно установленных торговых объектов в этом районе, включая улицы Менделеева и Армавирскую.