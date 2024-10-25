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Posted 25 октября, 07:50

Published 25 октября, 07:50

Modified 25 октября, 07:57

Updated 25 октября, 07:57

В Уфе сгорела пекарня

На огне вкуснее: в Уфе сгорела нелегальная пекарня

25 октября 2024, 07:50
Фото: МЧС РБ

В Уфе сгорела пекарня

Булочную на улице Рабкоров охватило сильное пламя, сообщает в пятницу, 25 октября, МЧС России.

На улице Рабкоров огонь в булочной вспыхнул неожиданно, быстро охватив помещение. Как сообщает МЧС, благодаря оперативным действиям пожарных удалось локализовать горение на площади 10 квадратных метров и предотвратить распространение огня на соседние здания. Важно отметить, что пострадавших в результате происшествия нет. Также спасатели вскрыли обшивку здания для выявления скрытых тлеющих очагов.

Фото: МЧС России

Интересно отметить, что это происшествие произошло на фоне обсуждений о сносе зданий по улице Рабкоров. Здание в котором произошел пожар было нелегальный самостроем и подлежало сносу. Администрация Кировского района уже проводила контрольные обходы незаконно установленных торговых объектов в этом районе, включая улицы Менделеева и Армавирскую.

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Как ранее сообщал Mkset, в Белорецком районе в селе Железнодорожный произошел сильный пожар в частном доме где погиб мужчина.

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