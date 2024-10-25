На огне вкуснее: в Уфе сгорела нелегальная пекарня

Posted 25 октября, 07:50
Published 25 октября, 07:50
Modified 25 октября, 07:57
Updated 25 октября, 07:57
На улице Рабкоров огонь в булочной вспыхнул неожиданно, быстро охватив помещение. Как сообщает МЧС, благодаря оперативным действиям пожарных удалось локализовать горение на площади 10 квадратных метров и предотвратить распространение огня на соседние здания. Важно отметить, что пострадавших в результате происшествия нет. Также спасатели вскрыли обшивку здания для выявления скрытых тлеющих очагов.
Интересно отметить, что это происшествие произошло на фоне обсуждений о сносе зданий по улице Рабкоров. Здание в котором произошел пожар было нелегальный самостроем и подлежало сносу. Администрация Кировского района уже проводила контрольные обходы незаконно установленных торговых объектов в этом районе, включая улицы Менделеева и Армавирскую.
Как ранее сообщал Mkset, в Белорецком районе в селе Железнодорожный произошел сильный пожар в частном доме где погиб мужчина.