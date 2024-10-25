Многодетная семья стала бездомной в Башкирии

Пожар удалось потушить прибывшим на место спасателям, однако дом серьёзно пострадал от огня. Проживание в нём пока невозможно. Известно, что семья состоит из пятерых детей, самому младшему из которых — только исполнился один год, а самому старшему — уже 17 лет. Помимо них и матери в доме проживает ещё трое человек. Всех погорельцев разместили у родственников. Никто из жильцов травм не получил.