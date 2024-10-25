Многодетная семья стала бездомной в Башкирии

Posted 25 октября, 17:42
Published 25 октября, 17:42
Modified 25 октября, 18:59
Updated 25 октября, 18:59
Пожар в двухэтажном доме на 54 «квадрата», по предварительной причине, возник из-за проблем с проводкой. В момент возгорания дома находилась мать и двое её детей — огонь заметили именно ребята. Известно, что в постройке был установлен пожарный извещатель, который, как отчитались в МЧС, был исправен и сработал.
Пожар удалось потушить прибывшим на место спасателям, однако дом серьёзно пострадал от огня. Проживание в нём пока невозможно. Известно, что семья состоит из пятерых детей, самому младшему из которых — только исполнился один год, а самому старшему — уже 17 лет. Помимо них и матери в доме проживает ещё трое человек. Всех погорельцев разместили у родственников. Никто из жильцов травм не получил.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе сгорела незаконно возведённая постройка, в которой работала пекарня.