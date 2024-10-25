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Posted 25 октября, 17:42

Published 25 октября, 17:42

Modified 25 октября, 18:59

Updated 25 октября, 18:59

Многодетная семья стала бездомной в Башкирии

Многодетная семья стала бездомной в Башкирии

25 октября 2024, 17:42
Фото: МЧС по РБ
Сюжет
Дети
В башкортостанском Зилаире сразу девять человек остались без крыши над головой — сообщили в МЧС по региону в пятницу, 25 октября.

Пожар в двухэтажном доме на 54 «квадрата», по предварительной причине, возник из-за проблем с проводкой. В момент возгорания дома находилась мать и двое её детей — огонь заметили именно ребята. Известно, что в постройке был установлен пожарный извещатель, который, как отчитались в МЧС, был исправен и сработал.

Пожар удалось потушить прибывшим на место спасателям, однако дом серьёзно пострадал от огня. Проживание в нём пока невозможно. Известно, что семья состоит из пятерых детей, самому младшему из которых — только исполнился один год, а самому старшему — уже 17 лет. Помимо них и матери в доме проживает ещё трое человек. Всех погорельцев разместили у родственников. Никто из жильцов травм не получил.

На огне вкуснее: в Уфе сгорела нелегальная пекарня
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе сгорела незаконно возведённая постройка, в которой работала пекарня.

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