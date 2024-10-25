Грузовик протаранил автобус с уфимцами

Известно, что автобус выполнял рейс по маршруту №235 «Сипайлово — Дёма». В момент ДТП там находились 20 пассажиров и водитель. От удара травмы получили двое человек, ехавших в салоне автобуса — их отвезли в больницу на карете «скорой». Водителям транспортных средств помощь врачей не потребовалась.