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Posted 25 октября, 13:40

Published 25 октября, 13:40

Modified 25 октября, 19:07

Updated 25 октября, 19:07

Грузовик протаранил автобус с уфимцами

Грузовик протаранил автобус с уфимцами

25 октября 2024, 13:40
Фото: ГАИ Уфы
В столице Башкирии вечером пятницы, 25 октября, крупногабаритный автомобиль врезался в маршрутки — проинформировали в городской ГАИ.

ЧП случилось на улице Сочинской — по данным ГАИ, столкновение с пассажирском ПАЗом допустил попутный большегруз марки Scania.

Известно, что автобус выполнял рейс по маршруту №235 «Сипайлово — Дёма». В момент ДТП там находились 20 пассажиров и водитель. От удара травмы получили двое человек, ехавших в салоне автобуса — их отвезли в больницу на карете «скорой». Водителям транспортных средств помощь врачей не потребовалась.

Башкортостанец чуть не сгорел в иномарке
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Октябрьском посреди дороги вспыхнула иномарка — водитель авто при пожаре получил несколько ожогов.

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