Грузовик протаранил автобус с уфимцами

Posted 25 октября, 13:40
Published 25 октября, 13:40
Modified 25 октября, 19:07
Updated 25 октября, 19:07
ЧП случилось на улице Сочинской — по данным ГАИ, столкновение с пассажирском ПАЗом допустил попутный большегруз марки Scania.
Известно, что автобус выполнял рейс по маршруту №235 «Сипайлово — Дёма». В момент ДТП там находились 20 пассажиров и водитель. От удара травмы получили двое человек, ехавших в салоне автобуса — их отвезли в больницу на карете «скорой». Водителям транспортных средств помощь врачей не потребовалась.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Октябрьском посреди дороги вспыхнула иномарка — водитель авто при пожаре получил несколько ожогов.