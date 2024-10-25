Филиал Арктики, ворующие заведующие и избиение сына: чем знамениты детсады Уфы

Posted 25 октября, 19:00
Published 25 октября, 19:00
Modified 26 октября, 06:21
Updated 26 октября, 06:21
Малыши проводят в детском саду зачастую больше времени, чем их родители — на работе. Безусловно, любая мама или любой папа хотят, чтобы их ребенок находился в заботе и любви, в теплом помещении и дружном коллективе сверстников. Но чаще всего такая идиллия не достигается. Малыши не хотят утром идти в садик, а вечером жалуются родителям на трудности «взрослой» жизни в детском коллективе. Mkset решил выяснить, как не ошибиться с выбором детсада в Уфе. В этом нам помогут отзывы экс-воспитанников и родителей.
Свой обзор мы решили начать с детсадов Октябрьского округа. Их в этом самом густо населенном округе Уфе около 40.
Как сообщает Росстат, каждый пятый житель столицы Башкирии проживает в Октябрьском районе. Больше всего горожан насчитывается в Октябрьском районе — 21,9%, — уточнили статистики.
Согласно данным управления образования администрации Уфы, в Октябрьском районе города расположены 37 детских садов. Столь большая плотность насыщения локации дошкольными учреждениями логична — район «спальников». Попробуем выяснить, какой детсад Октябрьского района Уфы нравится родителями воспитанников и по каким причинам появились симпатии, а какие городские садики не выдерживают критики взрослых и за какие провалы. Для этого заглянем в отзывы, которые уфимцы оставляют в интернете
В Башкирии средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях в 2024 году утвержден на уровне ₽2032, 33/месяц.
Методология исследования
За основу рейтинга взяты отзывы и оценки пользователей, размещенные на сервисах «2ГиС» и «Яндекс.Карты». Муниципальные бюджетные учреждения ранжированы в рейтинге на основе «звёзд», полученных от авторов откликов. За достоверность их содержания редакция Mkset отвественности не несёт.
В категорию «Лучшие» попадают детские сады со средней оценкой не ниже 4 баллов, в перечень «Середнячки» — детсады со средней оценкой не ниже 3,5 баллов, все остальные будут в списке «Это сад или ад».
Расположенное на Рыльского, 26/2, в Сипайлово, дошкольное учреждение получило 5 баллов из 5 на «2Гис»
— Обычный д/с, без бассейна. Конечно воспитатели не заинтересованы, в том, чтобы ребёнок с удовольствием шёл в сад
— Садик, в целом, неплохой, но странно смотреть как воспитатели/няни курят за заборчиком
— Садик новый. Нет поборов. Отличный персонал!
Отличную конкуренцию ему составляет детсад №37 в Нагаево.
— Самый лучший садик. Хорошие, добрые воспитатели. Четырёхразовое питание. Еда вкусная. В садике чисто, — отмечает Лилия.
— Воспитатели устанавливают максимально адекватное общение с родителями, что является важным аспектом. Утренники — выше всяких похвал! — пишет Тагир.
— Хороший сад, хорошие воспитатели, — резюмирует Гульназ.
Не менее хорош и садик №61 в Сипайлово. Родители оценили его в 4,5 балла из пяти.
— Отдельно спасибо за организацию проведения творческих занятий. Каждый день узнают что-то новое, рисуют лепят, изучают, слушают сказки, — благодарит педагогов Ксения.
— Ужасный детский сад. Ковры пылесосить заставляют родителей. Скоро, наверное, и еду придется с собой приносить. Что бы поздравить ребенка с Днём рождения — вообще целая проблема, вместо того, чтобы поздравить ребенка и подарить подарок, сказали, что подарок должны дарить группе. Нянечка в младшей группе одна на две или три группы. Вместо того, что бы воспитателям заниматься детьми, они моют посуду, дети предоставлены сами себе. Заведующая заявляет, что это нормально. В общем, впечатление от садика очень отрицательное. А сравнивать есть с чем. У нас это не первая внучка и не первый садик, — высказывает недовольство Андрей.
Детский сад на Гагарина, 36/3 получил по итогам суммирования голосования гордые четыре балла. Что же, должно быть приятно, но явно есть точки роста. Прим: орфография авторов сохранения
— Уважаемые воспитатели, нянечки, когда прекратите устраивать сквозняки в группах??? Вы умышленно это делаете, чтоб поменьше детей ходили???
— Относительно новый садик, родителям не придется тратиться на ремонт.
— Вот фотографов они приглашают «золотых»
— Какого черта вы музыку включаете в пол 8 утра? Где уважение к людям близ лежащих домов?
— Здравствуйте всем люди котори работают здес.Ми довольно то что наша детки ходит на эту детский сад. Всё чистая и културни ремонта. И приятни воспитателе.Приятное Заведуш все вежлива относятся спасибо за фсему сотрудники
Детсад №34 на Шафиева, 29 попал в этот список со средним баллом 4,1. Учреждение дошкольного образования хвалят за педагогический состав и систему безопасности и критикуют за невкусное питание и вечно плачущих детей.
— Раньше нравился ходили к Валентине Яковлевне. Потом пришли и разочаровались. Воспитатели оставляют желать лучшего. Ушли. Ходили недолго. Группа №2, — пишет Ирина.
Со средним баллом в 3,15 в список «ада за земле» вошел детсад №38 на Рихарда Зорге, 35/2. Отзывы очень противоречивые — от восторгов до насилия. Пройдемся по претензиям родителей.
— Не рекомендую. Моего ребёнка в возрасте 2,4 года в яслях били по голове. Малыш сам мне рассказывал, на это они ответили, что мы придумываем. Затыкали ладонями рот, чтобы не плакал, так, что остался кровавый отпечаток от взрослого смачного ногтя. Ходил в мокрых штанах, с песком, прилипшим на голове. На детей орут истерическим воплем — сама слышала. Старшая дочка ходила в два разных садика, но такого я не видела и не слышала никогда. Заведующая после этого сразу уволилась, — написала летом 2024 года Айна.
— Очень холодный детский сад! Просто филиал Арктики в Уфе. Окна деревянные. Шкафчиков на детей не хватает. Жалко детей, мерзнут все время, — делится мнением Диана.
— Заведующая плохо относится к сотрудникам и неуважительно к родителям, не обеспечивает материальную базу, думает только о себе, — уверен Айрат.