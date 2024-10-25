Филиал Арктики, ворующие заведующие и избиение сына: чем знамениты детсады Уфы

Малыши проводят в детском саду зачастую больше времени, чем их родители — на работе. Безусловно, любая мама или любой папа хотят, чтобы их ребенок находился в заботе и любви, в теплом помещении и дружном коллективе сверстников. Но чаще всего такая идиллия не достигается. Малыши не хотят утром идти в садик, а вечером жалуются родителям на трудности «взрослой» жизни в детском коллективе. Mkset решил выяснить, как не ошибиться с выбором детсада в Уфе. В этом нам помогут отзывы экс-воспитанников и родителей.



Свой обзор мы решили начать с детсадов Октябрьского округа. Их в этом самом густо населенном округе Уфе около 40.