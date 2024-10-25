Что будет в тренде в 2025 году? Выбираем правильный цвет для идеальной спальни!

Posted 25 октября, 06:30
Published 25 октября, 06:30
Modified 25 октября, 06:30
Updated 25 октября, 06:30
При выборе цветовой палитры для спальни эксперты рекомендуют учитывать не только эстетические предпочтения, но и влияние оттенков на психоэмоциональное состояние. Дизайнеры подчеркивают: спальня — это пространство для расслабления и восстановления, поэтому гармонично подобранные цвета могут способствовать улучшению настроения и качеству отдыха.
Эксперт в области дизайна и практикующий дизайнер интерьера Татьяна Астафьева рассказала про то, как строится гармоничное сочетание оттенков для спальни и на что обращать внимание при выборе палитры.
Пропорции помещения: для небольших спален лучше выбирать светлые, расширяющие пространство оттенки, такие как пастельные или нежные природные тона. В крупных спальнях глубокие цвета могут придать комнате ощущение уюта и замкнутости.
Ориентация окна: если комната выходит на север и получает меньше естественного света, выбирайте тёплые оттенки, такие как бежевый, пудровый или мягкий жёлтый. Если окна смотрят на юг, можно использовать холодные оттенки — синий, серый, зелёный.
Личное восприятие и цели: если помещение служит как для отдыха, так и для личного пространства, поэтому важно учитывать собственные ассоциации и комфорт с теми или иными оттенками. Например, мягкие нейтральные тона помогут создать уютную атмосферу, а глубокий синий или зелёный могут напоминать о природе и расслабляющем эффекте.
Эксперты отмечают, что зелёный — это цвет природы, который помогает снизить стресс и расслабиться. Психолог Татьяна Астафьева, например, рекомендует зелёный для спальни, так как он создаёт атмосферу гармонии:
— Этот цвет отлично подходит для спальни благодаря своему ассоциативному ряду: природа, здоровье, баланс.
Зелёный также способствует освежению, сохраняя при этом спокойствие.
Синий цвет ассоциируется с водой и небом, его часто выбирают для создания спокойной и умиротворяющей обстановки. Он стимулирует отдых и помогает лучше спать, одновременно придавая спальне элегантность.
— Синий может быть и глубоким, и лёгким. Этот цвет идеален для тех, кто хочет расслабиться и абстрагироваться от дневных забот, — отмечает эксперт.
Фиолетовый объединяет в себе два противоположных оттенка — синий и красный. Синий отвечает за спокойствие, а красный — за энергию и активность. В результате фиолетовый получается цветом, который сочетает загадочность и уют. Он может придать спальне интимность и ощущение романтики.
Пастельные тона — это популярный выбор для тех, кто предпочитает нейтральные оттенки. Бежевый, в частности, считается одним из самых универсальных.
— В случае с бежевым я всегда говорю о 50-ти оттенках кофе: это гармоничное сочетание светлого, придающего лёгкость помещению, и тёмного, приятно обволакивающего интерьер, — считает Татьяна.
Освещение — ключевой элемент, который может изменить восприятие цвета. Эксперты рекомендуют использовать тёплый свет для создания комфортной атмосферы. Он придаёт комнате уют, особенно если основной оттенок стен — прохладный. Тёплый свет делает тени мягкими и создаёт ощущение комфорта, что идеально подходит для вечернего расслабления.
Для создания гармоничной атмосферы важно учитывать не только цвета стен, но и текстиль и мебель. Дизайнеры советуют следующие принципы:
По мнению дизайнеров, в 2025 году будут преобладать приглушённые и сложные оттенки. Натуральные цвета, такие как зелёный, коричневый и серый, станут популярны благодаря своей универсальности и способности создавать спокойную атмосферу. Мягкие пастельные тона сохранят актуальность, а вот яркие акценты будут использоваться дозированно.
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