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Posted 25 октября, 06:30

Published 25 октября, 06:30

Modified 25 октября, 06:30

Updated 25 октября, 06:30

Что будет в тренде в 2025 году? Выберите правильный цвет для идеальной спальни!

Что будет в тренде в 2025 году? Выбираем правильный цвет для идеальной спальни!

25 октября 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney
Что будет в тренде в 2025 году? Выберите правильный цвет для идеальной спальни!
В 2025 году привычные цвета спальни уступят место новым фаворитам, способным преобразить пространство. Какие оттенки создадут атмосферу уюта и стиля в грядущем году? Эксперты раскрыли неожиданные тренды — от сложных природных палитр до изысканных пастельных тонов.

При выборе цветовой палитры для спальни эксперты рекомендуют учитывать не только эстетические предпочтения, но и влияние оттенков на психоэмоциональное состояние. Дизайнеры подчеркивают: спальня — это пространство для расслабления и восстановления, поэтому гармонично подобранные цвета могут способствовать улучшению настроения и качеству отдыха.

Эксперт в области дизайна и практикующий дизайнер интерьера Татьяна Астафьева рассказала про то, как строится гармоничное сочетание оттенков для спальни и на что обращать внимание при выборе палитры.

При выборе цветовой палитры для спальни эксперты рекомендуют учитывать не только эстетические предпочтенияПри выборе цветовой палитры для спальни эксперты рекомендуют учитывать не только эстетические предпочтения
При выборе цветовой палитры для спальни эксперты рекомендуют учитывать не только эстетические предпочтения. Фото: Изображение Midjourney

Основные критерии при выборе цвета для спальни

  1. Пропорции помещения: для небольших спален лучше выбирать светлые, расширяющие пространство оттенки, такие как пастельные или нежные природные тона. В крупных спальнях глубокие цвета могут придать комнате ощущение уюта и замкнутости.

  2. Ориентация окна: если комната выходит на север и получает меньше естественного света, выбирайте тёплые оттенки, такие как бежевый, пудровый или мягкий жёлтый. Если окна смотрят на юг, можно использовать холодные оттенки — синий, серый, зелёный.

  3. Личное восприятие и цели: если помещение служит как для отдыха, так и для личного пространства, поэтому важно учитывать собственные ассоциации и комфорт с теми или иными оттенками. Например, мягкие нейтральные тона помогут создать уютную атмосферу, а глубокий синий или зелёный могут напоминать о природе и расслабляющем эффекте.

Определите, на какую сторону света у вас выходят окна, чтобы выбрать гармоничную палитруОпределите, на какую сторону света у вас выходят окна, чтобы выбрать гармоничную палитру
Определите, на какую сторону света у вас выходят окна, чтобы выбрать гармоничную палитру. Фото: Изображение Midjourney

Цвета, способствующие расслаблению и спокойствию

Зелёный

Эксперты отмечают, что зелёный — это цвет природы, который помогает снизить стресс и расслабиться. Психолог Татьяна Астафьева, например, рекомендует зелёный для спальни, так как он создаёт атмосферу гармонии:

— Этот цвет отлично подходит для спальни благодаря своему ассоциативному ряду: природа, здоровье, баланс.

Зелёный также способствует освежению, сохраняя при этом спокойствие.

Синий

Синий цвет ассоциируется с водой и небом, его часто выбирают для создания спокойной и умиротворяющей обстановки. Он стимулирует отдых и помогает лучше спать, одновременно придавая спальне элегантность.

— Синий может быть и глубоким, и лёгким. Этот цвет идеален для тех, кто хочет расслабиться и абстрагироваться от дневных забот, — отмечает эксперт.
Цвета, способствующие расслаблению и спокойствиюЦвета, способствующие расслаблению и спокойствию
Цвета, способствующие расслаблению и спокойствию. Фото: Изображение Midjourney

Необычные оттенки для спальни

Фиолетовый

Фиолетовый объединяет в себе два противоположных оттенка — синий и красный. Синий отвечает за спокойствие, а красный — за энергию и активность. В результате фиолетовый получается цветом, который сочетает загадочность и уют. Он может придать спальне интимность и ощущение романтики.

Пастельные тона: бежевый, пудровый и белый

Пастельные тона — это популярный выбор для тех, кто предпочитает нейтральные оттенки. Бежевый, в частности, считается одним из самых универсальных.

— В случае с бежевым я всегда говорю о 50-ти оттенках кофе: это гармоничное сочетание светлого, придающего лёгкость помещению, и тёмного, приятно обволакивающего интерьер, — считает Татьяна.
Пастельные тона: бежевый, пудровый и белыйПастельные тона: бежевый, пудровый и белый
Пастельные тона: бежевый, пудровый и белый. Фото: Изображение Midjourney

Как учитывать освещение в спальне

Освещение — ключевой элемент, который может изменить восприятие цвета. Эксперты рекомендуют использовать тёплый свет для создания комфортной атмосферы. Он придаёт комнате уют, особенно если основной оттенок стен — прохладный. Тёплый свет делает тени мягкими и создаёт ощущение комфорта, что идеально подходит для вечернего расслабления.

Советы по подбору мебели и текстиля

Для создания гармоничной атмосферы важно учитывать не только цвета стен, но и текстиль и мебель. Дизайнеры советуют следующие принципы:

  • Нейтральная мебель: Если стены насыщенного оттенка, выбирайте мебель с мягкой, нейтральной отделкой, чтобы не перегружать пространство.
  • Яркие акценты: В светлых и нейтральных интерьерах мебель может выступать ярким акцентом, придавая пространству стиль и индивидуальность.

Тренды на 2025 год

По мнению дизайнеров, в 2025 году будут преобладать приглушённые и сложные оттенки. Натуральные цвета, такие как зелёный, коричневый и серый, станут популярны благодаря своей универсальности и способности создавать спокойную атмосферу. Мягкие пастельные тона сохранят актуальность, а вот яркие акценты будут использоваться дозированно.

Ранее эксперты рассказали, как гармонизировать дом с помощью фэн-шуя.

Модные тренды в дизайне спальни на 2025 год: что ожидать?
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#Ольга Харина#Искусство и дизайн#Тренд#Все материалы авторов#Дом#КЦ#Дом и сад#Дизайн#Цвет
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