Что будет в тренде в 2025 году? Выбираем правильный цвет для идеальной спальни!

Пропорции помещения: для небольших спален лучше выбирать светлые, расширяющие пространство оттенки, такие как пастельные или нежные природные тона. В крупных спальнях глубокие цвета могут придать комнате ощущение уюта и замкнутости.

Ориентация окна: если комната выходит на север и получает меньше естественного света, выбирайте тёплые оттенки, такие как бежевый, пудровый или мягкий жёлтый. Если окна смотрят на юг, можно использовать холодные оттенки — синий, серый, зелёный.