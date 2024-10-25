Черная пятница в Башкирии: как не попасться на крючок фальшивых скидок

Posted 25 октября, 07:33
Published 25 октября, 07:33
Modified 25 октября, 07:46
Updated 25 октября, 07:46
Ежегодно во время массовых осенних распродаж на уловки маркетологов про Черную пятницу попадаются тысячи человек, даже не подозревая, что им продают товар дороже, чем он стоит обычно. Как подготовится к шоппингу заранее и не тратить деньги зря попытался разобраться корреспондент Mkset.
Самые популярные распродажи осени 11.11 и Черная пятница — именно они вызывают ажиотаж.
Распродажу «11.11» — придумали в Китае, но каждый год она проходит в разных числах. В «День холостяка» — 11 ноября, молодые люди радовали себя небольшими подарками. С годами праздник стал популярным, и в 2009 году интернет-платформа Alibaba превратила «День холостяков» в масштабное онлайн-событие. А позже, торговая площадка AliExpress распространила акцию по всему миру, получая в эти дни астрономические суммы прибыли.
В нашей стране распродажи «11.11» также стали популярными, и в этом году многочисленные ритейлеры и интернет площадки присоединятся к ним. Большинство крупных компаний не ограничились одним днем, уже анонсирована дата начала акции «11.11» — 27 октября 2024 года.
Black Friday (англ.) — «черная пятница» берет свое начало в США, где ежегодно, после Дня благодарения открывается сезон рождественских распродаж.
В нашей стране эта заморская традиция появилась в 2010-х. Акции проводились в разные даты, позже синхронизировались с другими странами, а в этом году пройдет 29 ноября 2024 года, старт в 00:00 по Москве. Некоторые магазины устраивают их в другие даты, называя их при этом «черной пятницей», но к международной акции они отношения не имеют.
Российские маркетплейсы устанавливают свои правила. Например, акция «черная пятница» в OZON продлится 19 дней. С 15 ноября в 00:00 по московскому времени по 3 декабря, а на Wildberries пройдет с 16 по 27 ноября.
Последние годы большинство жителей Башкирии предпочитают шоппинг в интернете. Пункты выдачи заказов есть практически во всех населенных пунктах Республики. Башкортостан. Это удобно — выбор и разнообразие, акционные предложения, доставка.
Несмотря на противоречивые мнения, распродажа в конце ноября пользуется огромной популярностью в Башкирии. Впереди новогодние праздники, прекрасная возможность купить подарки близким, а также пришла пора сезонных теплых вещей, а еще хочется купить дорогостоящие товары подешевле. Чаще всего во время массовых распродаж покупают: гаджеты, технику для дома, электронику, обувь, одежду, косметику.
Обман с ценами действительно встречаются, но и реальные скидки тоже существуют — средний дисконт при покупках в «черную пятницу» составляет 30-40%, а на несезонный товар из категории «одежда, обувь и аксессуары» реальные скидки могут составлять и 70%.
В остальных случаях ритейлеры вряд ли пойдут на резкое снижение цен: зачем терять выгоду. Новая востребованная модель не будет продаваться дешевле, а если скидка 30-50%, скорее всего, это товар из прошлой коллекции или он плохо продается, или цена была накручена заранее.
Условная модель телефона за несколько недель до распродаж в интернет-магазине предлагают купить за 25 990 рублей, а к «черной пятнице» появляется новый ценник — 29 990 рубля с зачеркнутой «старой» ценой 41 990 рублей. Это можно применить к любому товару.
Эксперты утверждают, что размер реальной скидки может составлять от 5 до 15%, все, что выше, — скорее всего, маркетинговый ход.
Фейковые скидки — не единственная уловка продавцов в период распродаж. Таймеры в интернет-магазинах показывают, как мало времени на покупку, а фраза «остался последний товар» может заставить сделать спонтанную необдуманную покупку. Ведь если товар последний, его быстро раскупают, значит, он качественный — надо срочно купить, иначе останусь без выгодного приобретения.
Психологи советуют составлять список покупок заранее, чтобы трезво оценивать, что этот товар действительно нужен.
Чтобы не тратить время, на сравнение нужного товара на многочисленных торговых площадках, можно воспользоваться специальными бесплатными приложениями в интернете. Найти и подобрать наиболее удобный лучше заранее.
Мнения жителей Уфы по этому поводу осенней распродажи разные.
— В честные скидки на распродажах в Черную пятницу не верю, сталкивалась с обманом, как в крупных торговых центрах, так и онлайн. Выложат вещи из позапрошлогодних коллекций и на них скидку делают. Онлайн-скидки я внимательно проверяю. Заранее выбираю товар, делаю его фото с ценой и во время акции сравниваю, — Светлана, Уфа.
— Вполне положительно отношусь к Черным пятницам, пару раз удавалось купить одежду со скидкой. Правда не на 70-90%, как обещали, но на 20% действительно снизили. В этом году хочу приобрести кофемашину, отложила в корзину на Вайлдбериз, если цена действительно снизится, куплю, — Карина, Уфа.
В прошлые сезоны покупатели столкнулись с проблемой долгой доставки желанных покупок. Сроки переносили по несколько раз. Это коснулось всех крупных компаний. У некоторых клиентов заказы и вовсе отменили, из-за этого они лишись возможности выгодно приобрести любимые товары.
— Ждала почти две недели помаду марки премиум-класса, обращалась в поддержку. В итоге заказ отменили, не спросив у меня. Покупка была по выгодной акционной цене. Хотела пересказать, но стоимость уже повысилась, — поделилась негативным опытом Алина из Уфы.
Сложности с доставками возникают из-за большого наплыва заказов компании просто не справляются с нагрузкой. Логисты маркетплейсов объявляют, что сроки доставки увеличиваются в случае, когда товар находится в другом городе, и рекомендуют выбирать товар на местном складе. Курьерская доставка, также может занять больше времени, чем из пункта выдачи, дело в том, что если курьер не успевает довезти покупки в обозначенное время он обязан перенести заказ на следующий день.
— Работаю в транспортной компании курьером, оплата сдельная. В дни распродаж горячая пора, количество заказов увеличивается — зарабатываю в два раза больше, но и физическая нагрузка соответствующая, — Рустем, курьер экспресс доставки.
Даже если вам не удалось купить желанный товар со скидкой, не надо расстраиваться по этому поводу. Впереди январские акции после Нового года и Рождества. В это время продавцы делают действительно хорошие скидки. Время покупки подарков и праздничных нарядов прошло, продажи снизались, а место на складе нужно освобождать для весенних и летних коллекций. А там и «Киберпонельник» 27 января 2025 года — день распродаж тысячи магазинов в Сети.