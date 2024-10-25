Черная пятница в Башкирии: как не попасться на крючок фальшивых скидок

В нашей стране эта заморская традиция появилась в 2010-х. Акции проводились в разные даты, позже синхронизировались с другими странами, а в этом году пройдет 29 ноября 2024 года, старт в 00:00 по Москве. Некоторые магазины устраивают их в другие даты, называя их при этом «черной пятницей», но к международной акции они отношения не имеют.