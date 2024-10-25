Башкирия обогнала Россию

Posted 25 октября, 18:06
Published 25 октября, 18:06
Modified 25 октября, 18:56
Updated 25 октября, 18:56
Результаты региона по этому показателю оказались несколько выше среднероссийских значений — в целом по стране индекс промышленного производства составил 104,4%.
По сравнению с январём — сентябрём 2023 года, сильнее всего в Башкирии нарастили производство пищевых продуктов (+37%), бумаги (+19%), электрооборудования (+17,7%), одежды (+16,5%), машин и оборудования (+16%), «прочих транспортных средств» (+15%), а также лекарств (+10,4%) и другой продукции.
Между тем на прежнем уровне осталось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Несмотря на рост выпуска машин, объёмы их ремонта упали сразу на 26,4%. Кожи и изделий из неё в Башкирии стали выпускать меньше на 26,1%, а металлических изделий — на 19,2%. Сократились также обработка древесины (-19,2%) и производство текстильных изделий (-4,2%).
Ранее Mkset сообщал о том, что магазинах Башкирии за неделю зафиксировали взлёт цен сразу на 30 продуктов.