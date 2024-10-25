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Posted 25 октября, 18:06

Published 25 октября, 18:06

Modified 25 октября, 18:56

Updated 25 октября, 18:56

Башкирия обогнала Россию

Башкирия обогнала Россию

25 октября 2024, 18:06
Фото: 1MI
Объёмы промышленного производства Республики Башкортостан к сентябрю 2024 года выросли на 4,7% — об этом отчиталось региональное управление Росстата в пятницу, 25 октября.

Результаты региона по этому показателю оказались несколько выше среднероссийских значений — в целом по стране индекс промышленного производства составил 104,4%.

По сравнению с январём — сентябрём 2023 года, сильнее всего в Башкирии нарастили производство пищевых продуктов (+37%), бумаги (+19%), электрооборудования (+17,7%), одежды (+16,5%), машин и оборудования (+16%), «прочих транспортных средств» (+15%), а также лекарств (+10,4%) и другой продукции.

Между тем на прежнем уровне осталось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Несмотря на рост выпуска машин, объёмы их ремонта упали сразу на 26,4%. Кожи и изделий из неё в Башкирии стали выпускать меньше на 26,1%, а металлических изделий — на 19,2%. Сократились также обработка древесины (-19,2%) и производство текстильных изделий (-4,2%).

В Башкирии взлетели цены на 30 видов продуктов
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Ранее Mkset сообщал о том, что магазинах Башкирии за неделю зафиксировали взлёт цен сразу на 30 продуктов.

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