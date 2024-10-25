Башкирия обогнала Россию

Между тем на прежнем уровне осталось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Несмотря на рост выпуска машин, объёмы их ремонта упали сразу на 26,4%. Кожи и изделий из неё в Башкирии стали выпускать меньше на 26,1%, а металлических изделий — на 19,2%. Сократились также обработка древесины (-19,2%) и производство текстильных изделий (-4,2%).