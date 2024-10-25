5 идей, которые превратят маленькую спальню в просторный оазис!

В маленькой спальне мебель может быть расставлена достаточно плотно, и бывает проблематично раскрывать дверцы шкафа. Для этого есть отличное решение: штанга для одежды. Её можно установить на стену, что освободит дополнительное пространство на полу, а также она может быть с несколькими перекладинами сразу.