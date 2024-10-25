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Posted 25 октября, 10:40

Published 25 октября, 10:40

Modified 25 октября, 10:42

Updated 25 октября, 10:42

Топ-5 решений для маленькой спальни: креативно и со вкусом

5 идей, которые превратят маленькую спальню в просторный оазис!

25 октября 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
Топ-5 решений для маленькой спальни: креативно и со вкусом
Как обустроить маленькую спальню, чтобы не испортить дизайн интерьера? Эксперт рассказала про 5 главных советов для сохранения пространства комнаты

Маленькая спальня может стать уютным и стильным пространством, если подойти к ее обустройству с умом. В этом материале дизайнер интерьера Екатерина Попова делится пятью основными решениями, которые помогут вам максимально эффективно использовать ограниченное пространство и создать гармоничный интерьер.

1. Умный выбор кровати

Начинаем с главного предмета в любой спальне: кровати. Для маленькой спальни не стоит выбирать громоздкие конструкции. Чтобы сэкономить пространство с помощью кровати, есть несколько вариантов:

Отказаться от изголовья

Изголовье кровати можно сделать самостоятельно и достаточно креативно: например, при помощи подвесных подушек или интересного настенного дизайна. Также изголовье можно создать с помощью мебели: боковой части рабочего стола или прикроватной тумбочки.

Кровать-подиум или кроватный бокс

Для уменьшения каркаса кровати можно использовать кровать-подиум или кроватный бокс. Конструкция состоит из деревянного короба с боковинами и жесткой ровной основой под матрас, а габаритный размер такого бокса равен размерам матраса.

Это полноценное готовое спальное место, имеющие достаточно простое и надёжное конструктивное решение, — дополняет Екатерина.
Кровать-подиум или кроватный боксКровать-подиум или кроватный бокс
Кровать-подиум или кроватный бокс. Фото: Изображение Midjourney

Угловое решение

Рассмотрите вариант установки кровати не по центру комнаты, а в углу. Конечно, заправлять постель при такой установке может быть не очень удобно, но зато вы получите дополнительное пространство, где сможете заняться йогой, к примеру, или другими упражнениями.

Спинка кровати

Изголовье кровати можно заменить спинкой во всю ширину боковины кровати. Такое решение поможет сделать комнату визуально шире, и будет интересным дизайнерским решением.

Изголовье кровати можно заменить спинкой во всю ширину боковины кроватиИзголовье кровати можно заменить спинкой во всю ширину боковины кровати
Изголовье кровати можно заменить спинкой во всю ширину боковины кровати. Фото: Изображение Midjourney

2. Функциональный декор

Настенные декорации могут быть не только украшением, но и функциональными элементами. Установите горизонтальные рейки с крючками, на которые можно повесить одежду и аксессуары. Это поможет не только украсить стены, но и организовать пространство.

3. Многоуровневое освещение

Избегайте центрального светильника в маленькой спальне, так как он может акцентировать внимание на ограниченном пространстве. Вместо этого используйте:

  • Точечные светильники: установите их на потолке и стенах, чтобы создать интересные световые акценты.
  • Прикроватные лампы и торшеры: они создадут уютную атмосферу и позволят регулировать уровень освещения.
  • Подвесные стеклянные плафоны: эти элементы добавят стиля и помогут создать интересные тени.
3. Многоуровневое освещение3. Многоуровневое освещение
3. Многоуровневое освещение. Фото: Изображение Midjourney

4. Принцип асимметрии

Симметрично расставленные предметы могут подчеркивать небольшие размеры комнаты. Рассмотрите асимметричные решения:

  • Используйте разные прикроватные тумбочки и лампы, чтобы добавить динамику.
  • Развешивайте постеры или фотографии асимметрично, что поможет визуально расширить пространство.

5. Штанга для одежды

В маленькой спальне мебель может быть расставлена достаточно плотно, и бывает проблематично раскрывать дверцы шкафа. Для этого есть отличное решение: штанга для одежды. Её можно установить на стену, что освободит дополнительное пространство на полу, а также она может быть с несколькими перекладинами сразу.

Также можно приобрести штангу на колёсиках, которую будет удобно передвигать, если это потребуется.

— Маленькая, но не менее важная деталь, которая поможет увеличить пространство — скруглённые углы. В комнате острые углы четко показывают её границы, и подчеркивают её небольшой размер. Плавные углы сделают вашу спальню более мягкой и визуально увеличит её размеры, — советует дизайнер.
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#Ольга Харина#Искусство и дизайн#Все материалы авторов#Креатив#КЦ#Дом и сад#Дизайн
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