5 идей, которые превратят маленькую спальню в просторный оазис!

Posted 25 октября, 10:40
Published 25 октября, 10:40
Modified 25 октября, 10:42
Updated 25 октября, 10:42
Маленькая спальня может стать уютным и стильным пространством, если подойти к ее обустройству с умом. В этом материале дизайнер интерьера Екатерина Попова делится пятью основными решениями, которые помогут вам максимально эффективно использовать ограниченное пространство и создать гармоничный интерьер.
Начинаем с главного предмета в любой спальне: кровати. Для маленькой спальни не стоит выбирать громоздкие конструкции. Чтобы сэкономить пространство с помощью кровати, есть несколько вариантов:
Изголовье кровати можно сделать самостоятельно и достаточно креативно: например, при помощи подвесных подушек или интересного настенного дизайна. Также изголовье можно создать с помощью мебели: боковой части рабочего стола или прикроватной тумбочки.
Для уменьшения каркаса кровати можно использовать кровать-подиум или кроватный бокс. Конструкция состоит из деревянного короба с боковинами и жесткой ровной основой под матрас, а габаритный размер такого бокса равен размерам матраса.
— Это полноценное готовое спальное место, имеющие достаточно простое и надёжное конструктивное решение, — дополняет Екатерина.
Рассмотрите вариант установки кровати не по центру комнаты, а в углу. Конечно, заправлять постель при такой установке может быть не очень удобно, но зато вы получите дополнительное пространство, где сможете заняться йогой, к примеру, или другими упражнениями.
Изголовье кровати можно заменить спинкой во всю ширину боковины кровати. Такое решение поможет сделать комнату визуально шире, и будет интересным дизайнерским решением.
Настенные декорации могут быть не только украшением, но и функциональными элементами. Установите горизонтальные рейки с крючками, на которые можно повесить одежду и аксессуары. Это поможет не только украсить стены, но и организовать пространство.
Избегайте центрального светильника в маленькой спальне, так как он может акцентировать внимание на ограниченном пространстве. Вместо этого используйте:
Симметрично расставленные предметы могут подчеркивать небольшие размеры комнаты. Рассмотрите асимметричные решения:
В маленькой спальне мебель может быть расставлена достаточно плотно, и бывает проблематично раскрывать дверцы шкафа. Для этого есть отличное решение: штанга для одежды. Её можно установить на стену, что освободит дополнительное пространство на полу, а также она может быть с несколькими перекладинами сразу.
Также можно приобрести штангу на колёсиках, которую будет удобно передвигать, если это потребуется.
— Маленькая, но не менее важная деталь, которая поможет увеличить пространство — скруглённые углы. В комнате острые углы четко показывают её границы, и подчеркивают её небольшой размер. Плавные углы сделают вашу спальню более мягкой и визуально увеличит её размеры, — советует дизайнер.
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