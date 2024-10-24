mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 10:33

Published 24 октября, 10:33

Modified 24 октября, 12:07

Updated 24 октября, 12:07

Водитель сбежал с места ДТП с детьми в Башкирии

Водитель сбежал с места ДТП с детьми в Башкирии

24 октября 2024, 10:33
Фото: Госавтоинспекция РБ
Мужчина оставил детей и женщину в разбитом автомобиле, скрывшись с места аварии, сообщает в четверг, 24 октября, Госавтоинспекция Республики.

Как стало известно, 23 октября вечером, около шести часов, на 45 километре автодороги Стерлитамак — Раевский произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 30-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» двигался в сторону города, но не справился с управлением. Из-за превышения скорости он вылетел в правый кювет, после чего машина перевернулась.

Водитель покалечил женщину и детей в Башкирии
Узнать подробнее

В результате аварии пострадали три человека: двое маленьких детей — 3 и 7 лет — а также их 28-летняя мать. Все трое были госпитализированы с различными травмами. Однако, сам водитель оставил своих пассажиров в поврежденной машине и покинул место происшествия.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Сотрудникам полиции удалось установить личность мужчины и задержать его. Как выяснилось, это был ранее судимый житель Ишимбайского района, который уже лишен водительских прав. На данный момент проводятся анализы крови для проверки на наличие алкоголя или наркотиков. По факту происшествия начато разбирательство.

Таинственного пешехода сбили в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Эффектная женщина стала мэром в БашкирииТанкиста спасли от страданий в Башкирии«Вооружен и особо опасен»: уфимец напал на полицию и отнял пистолет
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#Алкоголь#ДТП#Россия#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Задержание#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Водитель#Госавтоинспекция#Белебей#Мелеуз#Пострадавшие#Нарушение ПДД
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика