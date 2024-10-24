Водитель сбежал с места ДТП с детьми в Башкирии

Posted 24 октября, 10:33
Published 24 октября, 10:33
Modified 24 октября, 12:07
Updated 24 октября, 12:07
Как стало известно, 23 октября вечером, около шести часов, на 45 километре автодороги Стерлитамак — Раевский произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 30-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» двигался в сторону города, но не справился с управлением. Из-за превышения скорости он вылетел в правый кювет, после чего машина перевернулась.
В результате аварии пострадали три человека: двое маленьких детей — 3 и 7 лет — а также их 28-летняя мать. Все трое были госпитализированы с различными травмами. Однако, сам водитель оставил своих пассажиров в поврежденной машине и покинул место происшествия.
Сотрудникам полиции удалось установить личность мужчины и задержать его. Как выяснилось, это был ранее судимый житель Ишимбайского района, который уже лишен водительских прав. На данный момент проводятся анализы крови для проверки на наличие алкоголя или наркотиков. По факту происшествия начато разбирательство.