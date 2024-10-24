Водитель сбежал с места ДТП с детьми в Башкирии

В результате аварии пострадали три человека: двое маленьких детей — 3 и 7 лет — а также их 28-летняя мать. Все трое были госпитализированы с различными травмами. Однако, сам водитель оставил своих пассажиров в поврежденной машине и покинул место происшествия.