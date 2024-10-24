mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 05:42

Published 24 октября, 05:42

Modified 24 октября, 08:54

Updated 24 октября, 08:54

Дети попали в ДТП в Башкортостане

Водитель покалечил женщину и детей в Башкирии

24 октября 2024, 05:42
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Дети попали в ДТП в Башкортостане

Сюжет
Дети
В результате аварии на автодороге Раевка — Стерлитамак пострадали трое человек, включая двоих маленьких детей, сообщает в четверг, 24 октября, Госкомитет РБ по ЧС.

Вечером 23 октября на автодороге в Альшеевском районе Башкортостана произошла серьезная авария. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением. Его машина съехала в кювет и перевернулась, что привело к тяжелым последствиям для пассажиров. В салоне автомобиля находились 28-летняя девушка и двое детей, 7-летний и 4-летний.

— Пожарные провели стабилизацию автомобиля и отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возможный пожар. После этого спасатели деблокировали пострадавших и передали их бригаде скорой помощи. Все трое были немедленно доставлены в больницу города Стерлитамак с различными травмами, — сообщает пресс-служба региональной спасательной службы.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфимском районе в результате аварии двое молодых людей получили травмы.

Элитный «Мерседес» разбился под Уфой
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимцам доверят вырубку деревьевСпас командира — сам погиб на СВО«Липового» нефтяника вычислили в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Авария#Башкортостан#ДТП#Россия#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Скорая помощь#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Пожарные#Мелеуз#Пострадавшие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика