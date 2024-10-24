Водитель покалечил женщину и детей в Башкирии

Posted 24 октября, 05:42
Published 24 октября, 05:42
Modified 24 октября, 08:54
Updated 24 октября, 08:54
Вечером 23 октября на автодороге в Альшеевском районе Башкортостана произошла серьезная авария. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением. Его машина съехала в кювет и перевернулась, что привело к тяжелым последствиям для пассажиров. В салоне автомобиля находились 28-летняя девушка и двое детей, 7-летний и 4-летний.
— Пожарные провели стабилизацию автомобиля и отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возможный пожар. После этого спасатели деблокировали пострадавших и передали их бригаде скорой помощи. Все трое были немедленно доставлены в больницу города Стерлитамак с различными травмами, — сообщает пресс-служба региональной спасательной службы.