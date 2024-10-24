Водитель покалечил женщину и детей в Башкирии

Вечером 23 октября на автодороге в Альшеевском районе Башкортостана произошла серьезная авария. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением. Его машина съехала в кювет и перевернулась, что привело к тяжелым последствиям для пассажиров. В салоне автомобиля находились 28-летняя девушка и двое детей, 7-летний и 4-летний.