В Уфе построят ЖК на ₽4,1 млрд

Планируется, что в каждом доме будет по 1 545 квартир. Общая площадь жилья — 51,2 тысячи «квадратов». Объекты начали возводить ещё во II квартале 2024 года, получить ключи от первой очереди жилья покупатели смогут в IV квартале 2027 года. Обещается строительство социальной инфраструктуры.