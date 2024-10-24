В Уфе построят ЖК на ₽4,1 млрд

Posted 24 октября, 15:41
Published 24 октября, 15:41
Modified 24 октября, 18:47
Updated 24 октября, 18:47
Сумма кредитной линии, доступной предприятию, составляет ₽4,1 млрд. Эти средства пойдут на строительство жилых зданий в квартале между Запорожским переулком и улицей Ахметова.
Планируется, что в каждом доме будет по 1 545 квартир. Общая площадь жилья — 51,2 тысячи «квадратов». Объекты начали возводить ещё во II квартале 2024 года, получить ключи от первой очереди жилья покупатели смогут в IV квартале 2027 года. Обещается строительство социальной инфраструктуры.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе рекордно подорожала стоимость квартир с посуточной арендой — столица Башкирии оказалась среди лидеров российских городов по росту цен на жильё для краткосрочного съёма.