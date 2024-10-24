«В Шакше всё спокойно»: чиновники проверили уфимские электрички

Несмотря на запланированные улучшения, жители продолжают сталкиваться с трудностями. Ситуация осложняется тем фактом, что мост закрыт с 23 октября до 24 ноября — это создает дополнительную нагрузку на общественный транспорт. Чтобы смягчить ситуацию, движение электропоездов синхронизировано с автобусами: первые отправляются с 6:18 до 20:34 часов. Кроме того, пересадка с электрички на городской автобус проходит бесплатно в рамках акции «Счастливый час» при использовании карты Алга.