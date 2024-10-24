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Posted 24 октября 2024, 11:50

Published 24 октября 2024, 11:50

Modified 24 октября 2024, 12:03

Updated 24 октября 2024, 12:03

«В Шакше всё спокойно»: чиновники проверили уфимские электрички

24 октября 2024, 11:50

Жалобы уфимцев на транспорт не подтвердились

Ситуация с транспортом в Уфе на участке Дема — Шакша стала предметом внимания местных властей, сообщает в четверг, 24 октября, Минтранс Республики.

Как стало известно, 24 октября представители Минтранса Республики Башкортостан, Администрации Уфы и других организаций выехали на станцию Шакша в утренний «час пик». Их целью было проверить, как обстоят дела с транспортом в условиях закрытого Шакшинского моста. Несмотря на все усилия, жители все равно выражали недовольство из-за переполненных автобусов и длинных очередей к электричкам.

Уфимцы штурмуют электрички из-за закрытого моста в Шакшу
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Во время проверки чиновники отметили, что для обеспечения транспортной доступности увеличено количество поездов на маршруте Дема — Шакша. Теперь курсирует 54 пригородных поезда, 35 из которых идут по всему маршруту.

— На период закрытия моста добавили три новых поезда до Иглино и продлили маршрут одного из поездов до Раевки. Интервал движения сократился до 15 минут в утренние и вечерние часы, — отмечено в сообщении Минтранса, аккуратно обходящем вопрос комфорта перевозок.

Несмотря на запланированные улучшения, жители продолжают сталкиваться с трудностями. Ситуация осложняется тем фактом, что мост закрыт с 23 октября до 24 ноября — это создает дополнительную нагрузку на общественный транспорт. Чтобы смягчить ситуацию, движение электропоездов синхронизировано с автобусами: первые отправляются с 6:18 до 20:34 часов. Кроме того, пересадка с электрички на городской автобус проходит бесплатно в рамках акции «Счастливый час» при использовании карты Алга.

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