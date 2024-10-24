В Башкирии закрывают все школы

Posted 24 октября, 15:36
Published 24 октября, 15:36
Modified 24 октября, 18:47
Updated 24 октября, 18:47
После этой даты школы уходят на первые в 2024/25 учебном году каникулы. Продлятся они до 5 ноября — ученики среднеобразовательных учреждений выйдут на уроки сразу после Дня народного единства.
Отметим, что график каникул некоторых школ мог бы скорректирован руководством в соответствии с учебным планом. Однако в День народного единства, 4 ноября, дети будут отдыхать в любом случае.
Ранее Mkset сообщал о том, что следователи начали проверку в одной из коррекционных школ Уфы — правоохранительные органы заинтересовались учреждением после публикаций об избиениях детей одной персоналом. После доследственной проверки следователи возбудили уголовное дело.