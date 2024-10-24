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Posted 24 октября, 15:36

Published 24 октября, 15:36

Modified 24 октября, 18:47

Updated 24 октября, 18:47

В Башкирии закрывают все школы

В Башкирии закрывают все школы

24 октября 2024, 15:36
Фото: 1MI
Большинство среднеобразовательных учреждений Башкортостана проводят последние уроки в пятницу, 25 октября.

После этой даты школы уходят на первые в 2024/25 учебном году каникулы. Продлятся они до 5 ноября — ученики среднеобразовательных учреждений выйдут на уроки сразу после Дня народного единства.

Отметим, что график каникул некоторых школ мог бы скорректирован руководством в соответствии с учебным планом. Однако в День народного единства, 4 ноября, дети будут отдыхать в любом случае.

Следователи узнали о зверстве в уфимской школе
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Ранее Mkset сообщал о том, что следователи начали проверку в одной из коррекционных школ Уфы — правоохранительные органы заинтересовались учреждением после публикаций об избиениях детей одной персоналом. После доследственной проверки следователи возбудили уголовное дело.

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