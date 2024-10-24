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Posted 24 октября, 14:11

Published 24 октября, 14:11

Modified 24 октября, 18:54

Updated 24 октября, 18:54

Уфу сковали девятибалльные пробки

Уфимцы разучились ездить из-за дождя

24 октября 2024, 14:11
Фото: 1MI

Уфу сковали девятибалльные пробки

Сервисы городских карт сообщают о многокилометровых заторах в вечерний час пик в четверг, 24 октября.

Так, «Яндекс Карты» оценивают ситуацию с пробками в башкирской столице в девять баллов. Слегка позитивнее оценка портала «2ГИС», который сообщает о «семибалльных» пробках.

— Под правой ногой есть педаль газ, что вы как овощи? — оставляют водители недовольные отметки на картах.
— Молю, пропустите, электричка через полчаса, — гласит отметка автолюбителя в районе мечети «Ляля-Тюльпан».
— А я на работе сижу до 21:00. Доедите все до дома пока что, пожалуйста, по-братски, — пишет трудящийся из Черниковки.

Напомним, в Уфе в четверг, 24 октября, — небольшие осадки. Умеренные осадки синоптики прогнозируют в Башкирии и на ближайшие выходные.

Уфимцы штурмуют электрички из-за закрытого моста в Шакшу
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на месяц закрыли Шакшинский мост через реку Уфу.

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