Уфимцы разучились ездить из-за дождя

Posted 24 октября, 14:11
Published 24 октября, 14:11
Modified 24 октября, 18:54
Updated 24 октября, 18:54
Так, «Яндекс Карты» оценивают ситуацию с пробками в башкирской столице в девять баллов. Слегка позитивнее оценка портала «2ГИС», который сообщает о «семибалльных» пробках.
— Под правой ногой есть педаль газ, что вы как овощи? — оставляют водители недовольные отметки на картах.
— Молю, пропустите, электричка через полчаса, — гласит отметка автолюбителя в районе мечети «Ляля-Тюльпан».
— А я на работе сижу до 21:00. Доедите все до дома пока что, пожалуйста, по-братски, — пишет трудящийся из Черниковки.
Напомним, в Уфе в четверг, 24 октября, — небольшие осадки. Умеренные осадки синоптики прогнозируют в Башкирии и на ближайшие выходные.