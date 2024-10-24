Уфимцам доверят вырубку деревьев

Как стало известно, в Кировском районе прошла встреча с жителями многоквартирных домов, расположенных на улице Ветошникова. Глава района рассказал, что перед тем как убрать старые перестойные деревья, обязательно получаются разрешения от специализированных служб. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности жителей. После оценки состояния зелёных насаждений жители информируются о необходимости их сноса, а взамен планируется посадка новых, более устойчивых деревьев.