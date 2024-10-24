Уфимцам доверят вырубку деревьев

Posted 24 октября, 05:12
Published 24 октября, 05:12
Modified 24 октября, 08:56
Updated 24 октября, 08:56
Как стало известно, в Кировском районе прошла встреча с жителями многоквартирных домов, расположенных на улице Ветошникова. Глава района рассказал, что перед тем как убрать старые перестойные деревья, обязательно получаются разрешения от специализированных служб. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности жителей. После оценки состояния зелёных насаждений жители информируются о необходимости их сноса, а взамен планируется посадка новых, более устойчивых деревьев.
Тем не менее, мнения жителей разделились: одни поддерживают идею обновления зелёного фонда, другие же переживают за уход привычных им деревьев. Для того чтобы учесть все голоса и принять окончательное решение, было предложено провести голосование в общедомовых чатах этих домов.
Тем временем в Октябрьском районе глава Сергей Плотников встретился с инициативной группой жителей микрорайона Глумилино для обсуждения благоустройства Кошкиного леса в рамках проекта «Уфимское ожерелье». Жители предложили свои идеи по улучшению этой территории и обсудили первоочередные тропы, которые необходимо сделать.
— Договорились, что совместно с коллегами пройдем эти участки и будем рассматривать перспективы их выполнения, — комментирует глава Октябрьского района.