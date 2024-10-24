Топ-8 лайфхков для эффективной стирки: как сохранить цвет и продлить срок службы

Posted 24 октября, 15:08
Published 24 октября, 15:08
Modified 24 октября, 15:10
Updated 24 октября, 15:10
С появлением стиральных машинок сохранять чистоту вещей стало горазда проще. Но что, если и этот процесс можно упростить и сделать лучше? Опытная домохозяйка Алина поделилась в своём видео-блоге «Alina Lifestyle» несколькими простыми правилами и лайфкахами о стирке и обо всём, что с ней связано.
Правильная сортировка одежды — это первый шаг на пути к успешной стирке. Несортированная одежда может стать причиной различных проблем: выцветания, повреждения тканей или даже усадки. Чтобы избежать таких неприятностей, одежду следует разделить по следующим категориям:
— Особое внимание стоит уделять этикеткам на одежде. Они содержат важную информацию о том, как именно стирать ту или иную вещь. Например, некоторые ткани нельзя стирать при температуре выше 30 градусов, даже если они кажутся достаточно плотными, — добавляет Алина.
Еще один важный секрет стирки — выворачивание одежды наизнанку. Это простое действие способно сохранить вещи в лучшем виде:
Особенно важно выворачивать наизнанку такие вещи, как футболки с принтами, брюки, куртки и спортивные костюмы, чтобы продлить срок службы как ткани, так и декоративных элементов.
Джинсы — это особый элемент гардероба, требующий правильного ухода. После покупки новой пары джинсов стирайте их отдельно от остальных вещей, поскольку джинсовая ткань может отдавать краску, особенно при первой стирке.
Перед стиркой джинсы следует вывернуть наизнанку и застегнуть молнию и пуговицы. Это поможет предотвратить повреждение ткани и других вещей в барабане, а также продлит срок службы фурнитуры. Используйте щадящий режим стирки при температуре 30 градусов.
Кондиционер-ополаскиватель делает ткань мягче и упрощает глажку, но использовать его нужно правильно. Он подходит для таких вещей, как рубашки, футболки и постельное бельё. Однако для спортивной одежды, лосин и спортивных топов кондиционер не рекомендуется. Он может повредить структуру ткани, сделав её менее эластичной и дышащей.
— Всегда следуйте рекомендациям на этикетке одежды относительно использования моющих средств, чтобы сохранить её внешний вид и свойства, — советует домохозяка.
Кроссовки, кеды и даже балетки можно стирать в стиральной машине, но делать это нужно с осторожностью. Чтобы обувь не повредила барабан машинки, рекомендуется использовать специальный мешок для стирки или старую наволочку. Стирайте обувь при температуре не выше 30 градусов и используйте минимальные обороты для отжима.
Важно помнить, что кожаную или замшевую обувь в стиральной машине стирать нельзя, так как это может необратимо повредить материал.
Часто после стирки в стиральной машине может оставаться неприятный запах. Это происходит из-за накопления влаги внутри барабана и появления плесени. Чтобы этого избежать, после каждой стирки оставляйте дверцу машины открытой на несколько часов, а лучше всего — на постоянной основе, когда машина не используется. Это поможет проветрить барабан и избавиться от избыточной влаги.
Не забывайте о чистоте самой стиральной машины. Одним из самых загрязняемых мест является лоток для порошка и кондиционера. Остатки моющих средств могут накапливаться в нём и вызывать неприятные запахи, а также снижение эффективности стирки. Рекомендуется после каждой стирки протирать лоток тряпкой, а раз в несколько месяцев вынимать его полностью и тщательно промывать.
Стиральная машина может помочь поддерживать чистоту не только одежды, но и детских игрушек. Жёсткие пластиковые игрушки, такие как Лего, можно стирать в машинке, поместив их в наволочку или специальный мешок для стирки. Стирать их следует при температуре 30 градусов на минимальных оборотах.
Мягкие игрушки также можно стирать в машинке, но важно выбирать деликатный режим стирки и использовать моющие средства без агрессивных химикатов.
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