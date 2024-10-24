Топ-8 лайфхков для эффективной стирки: как сохранить цвет и продлить срок службы

Часто после стирки в стиральной машине может оставаться неприятный запах. Это происходит из-за накопления влаги внутри барабана и появления плесени. Чтобы этого избежать, после каждой стирки оставляйте дверцу машины открытой на несколько часов, а лучше всего — на постоянной основе, когда машина не используется. Это поможет проветрить барабан и избавиться от избыточной влаги.