Скандал на ₽89 млн закончился пшиком в Башкирии

Posted 24 октября, 07:59
Published 24 октября, 07:59
Modified 24 октября, 08:01
Updated 24 октября, 08:01
История бывшего мэра Давлеканово началась еще в январе 2024 года. Зимой чиновник был осужден за превышение своих полномочий, а именно — в введении в эксплуатацию нерабочего объекта по очищению воды. На постройку фильтра было выделено почти ₽89 млн, но всего было использовано ₽46 млн. При изменении плана стройки мэр не взглянул на детали и принял недоделанный проект, подвергая риску жителей города. При этом компания, которая проводила строительство, получила от главы ₽500 000 за некачественные работы.
Летом Давлекановский суд признал бывшего мэра виновным и вынес приговор в виде 4-х лет лишения свободы с условным сроком на 3 года, но обвиненный подал на апелляцию. Приговор пересмотрели и суд освободил чиновника, сняв частично обвинения с истечением сроков давности за преступления. Но прокуратура была не согласна и обжаловала приговор суда.
— Приговор в отношении экс-мэра города Давлеканово в Республике Башкортостан пересмотрен по жалобе прокуратуры. Виновному назначено новое наказание — четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года с лишением права занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления на два года оставлено без изменения., — сообщает региональная прокуратура.