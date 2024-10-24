Скандал на ₽89 млн закончился пшиком в Башкирии

История бывшего мэра Давлеканово началась еще в январе 2024 года. Зимой чиновник был осужден за превышение своих полномочий, а именно — в введении в эксплуатацию нерабочего объекта по очищению воды. На постройку фильтра было выделено почти ₽89 млн, но всего было использовано ₽46 млн. При изменении плана стройки мэр не взглянул на детали и принял недоделанный проект, подвергая риску жителей города. При этом компания, которая проводила строительство, получила от главы ₽500 000 за некачественные работы.