mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 07:59

Published 24 октября, 07:59

Modified 24 октября, 08:01

Updated 24 октября, 08:01

Бывшему мэру Давлеканово вернули сроки за коррупцию

Скандал на ₽89 млн закончился пшиком в Башкирии

24 октября 2024, 07:59
Фото: 1MI

Бывшему мэру Давлеканово вернули сроки за коррупцию

В Башкирии вынесли новый старый приговор бывшему мэру Давлеканово, сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ в четверг, 24 октября

История бывшего мэра Давлеканово началась еще в январе 2024 года. Зимой чиновник был осужден за превышение своих полномочий, а именно — в введении в эксплуатацию нерабочего объекта по очищению воды. На постройку фильтра было выделено почти ₽89 млн, но всего было использовано ₽46 млн. При изменении плана стройки мэр не взглянул на детали и принял недоделанный проект, подвергая риску жителей города. При этом компания, которая проводила строительство, получила от главы ₽500 000 за некачественные работы.

Летом Давлекановский суд признал бывшего мэра виновным и вынес приговор в виде 4-х лет лишения свободы с условным сроком на 3 года, но обвиненный подал на апелляцию. Приговор пересмотрели и суд освободил чиновника, сняв частично обвинения с истечением сроков давности за преступления. Но прокуратура была не согласна и обжаловала приговор суда.

— Приговор в отношении экс-мэра города Давлеканово в Республике Башкортостан пересмотрен по жалобе прокуратуры. Виновному назначено новое наказание — четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года с лишением права занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления на два года оставлено без изменения., — сообщает региональная прокуратура.
Известный чиновник пойдёт под суд в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее была задержана местная жительница Уфы, которая украла деньги у своего работодателя.

Читайте также:
Башкирию распродают за долгиВ Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта«Липового» нефтяника вычислили в Уфе
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Деньги#Суд#Башкортостан#Кража#Коррупция#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Наказание#Мелеуз#Давлеканово#Превышение полномочий#Изолятор#Бюджетные деньги#Должностные полномочия#Мэр Давлеканово
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика