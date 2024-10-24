«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» на последней минуте

«Салават Юлаев» по итогам домашнего матча одержал вторую подряд победу с превосходством в один успешный бросок. Началась встреча с обмена шайбами в ворота между защитником-«юлаевцем» Сергеем Варловым и игроком гостей Сергеем Гончаруком. Практически весь матч команды шли вровень, к концу игры счёт составлял уже 4:4.