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Posted 24 октября, 17:15

Published 24 октября, 17:15

Modified 24 октября, 18:35

Updated 24 октября, 18:35

«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» на последней минуте

«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» на последней минуте

24 октября 2024, 17:15
Фото: 1MI (архивное фото)
Крайне волнительный вышел матч уфимцев с нижегородской командой, проходивший в столице Башкирии в четверг, 24 октября.

«Салават Юлаев» по итогам домашнего матча одержал вторую подряд победу с превосходством в один успешный бросок. Началась встреча с обмена шайбами в ворота между защитником-«юлаевцем» Сергеем Варловым и игроком гостей Сергеем Гончаруком. Практически весь матч команды шли вровень, к концу игры счёт составлял уже 4:4.

Менее чем за минуту до финала решающий бросок совершил форвард Александр Хмелевски, принеся уфимцам победный счёт 5:4.

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Ранее, как сообщал Mkset, победой завершилась встреча «СЮ» с хоккейным клубом «Сочи». Команды завершали матч ничьёй, однако уфимцы смогли победить соперником в буллитах.

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