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Posted 24 октября, 13:52

Published 24 октября, 13:52

Modified 24 октября, 19:06

Updated 24 октября, 19:06

Погода разрушит планы уфимцев на выходные

Погода разрушит планы уфимцев на выходные

24 октября 2024, 13:52
Фото: 1MI
Синоптики регионального Гидрометцентра сообщили, какой будет погода в Республике Башкортостан на ближайший уик-энд.

В пятницу, 25 октября, специалисты ждут дожди — от небольших до умеренных. Ночью температура воздуха составит +1°C… +6°C, днём потеплеет до +3°C… +8°C. Спасатели также предупреждают об утреннем тумане на дорогах и ветренной погоде.

В субботу и воскресенье, 26–27 октября, синоптики ожидаются небольшие дожди со снегом. Синоптики прогнозируют местами умеренный, местами сильный ветер. Ночные показатели температуры воздуха составят -3°C… +2°C, в светлое время суток воздух разогреется до +1°C… +6°C.

Какая зима будет в Башкирии
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Ранее Mkset разбирал прогнозы о том, какой погоды следует ждать зимой в Республике Башкортостан.

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