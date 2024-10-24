Погода разрушит планы уфимцев на выходные

В пятницу, 25 октября, специалисты ждут дожди — от небольших до умеренных. Ночью температура воздуха составит +1°C… +6°C, днём потеплеет до +3°C… +8°C. Спасатели также предупреждают об утреннем тумане на дорогах и ветренной погоде.