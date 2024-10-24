Модульбанк запустил на десяти маркетплейсах вывод выручки без комиссий и лимитов

Недавно в Модульбанке заявили об увеличении числа электронных торговых площадок, с которых продавцы могут без ограничений и комиссии выводить выручку, не исключая счета физлиц. Раньше эти условия обеспечивались на площадках AliExpress, Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет», к которым в настоящее время присоединились «Детский мир», Lamoda, «Лемана ПРО», «Магнит Маркет» и Flowwow.