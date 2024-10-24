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Posted 24 октября, 06:41

Published 24 октября, 06:41

Modified 24 октября, 06:41

Updated 24 октября, 06:41

Модульбанк запустил на десяти маркетплейсах вывод выручки без комиссий и лимитов

Модульбанк запустил на десяти маркетплейсах вывод выручки без комиссий и лимитов

24 октября 2024, 06:41
Фото: 1MI
Все больше производителей переключаются на торговлю своей продукцией на интернет-площадках. Согласно новой тенденции, покупатели также отдают предпочтение интернет-магазинам.

В России средний чек в e-commerce (данные исследования Go Mobile и «МТС Ads») составляет 1,4 тысячи рублей. В первом полугодии 2024 года траты отечественных потребителей на маркетплейсах в совокупности достигли 5,2 трлн рублей, что соответствует половине всего оборота электронной коммерции, сообщает inkazan.ru.

Работа на самих маркетплейсах также совершенствуется, чему во многом способствуют финучреждения, отмечающие взаимную выгоду от сотрудничества в сфере e-commerce. В их числе — Сбер, Альфа-Банк, ВТБ и другие. Банки предоставляют маркетплейсам множество финуслуг и продуктов, адаптированных под клиентский запрос и принимают участие в совместных акциях и программах лояльности.

Недавно в Модульбанке заявили об увеличении числа электронных торговых площадок, с которых продавцы могут без ограничений и комиссии выводить выручку, не исключая счета физлиц. Раньше эти условия обеспечивались на площадках AliExpress, Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет», к которым в настоящее время присоединились «Детский мир», Lamoda, «Лемана ПРО», «Магнит Маркет» и Flowwow.

С момента основания Модульбанка в 2014 году организация подключила к своим сервисам (аналитическому, для управления магазинами, сопровождения зарубежных закупок и другим) более 25 тысяч продавцов.

Селлеров интересуют финансовые и нефинансовые продукты, помогающие им выходить на торговые площадки и в условиях сокращенных рисков наращивать объем выручки.

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