«Липового» нефтяника вычислили в Уфе

По версии следствия, мужчина приобрел фальшивый диплом о высшем образовании за ₽20 000 через Интернет у неустановленного лица. В августе 2024 года мужчина подошел к процессу трудоустройства с полной уверенностью: он представил свой поддельный диплом при устройстве в крупную нефтедобывающую компанию. Однако его радость длилась недолго — вскоре стало очевидным, что факт обучения в указанном учебном заведении не подтверждается.