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Posted 24 октября, 04:27

Published 24 октября, 04:27

Modified 24 октября, 08:58

Updated 24 октября, 08:58

Уфимец предстанет перед судом за обман работодателя

«Липового» нефтяника вычислили в Уфе

24 октября 2024, 04:27
Фото: 1MI

Уфимец предстанет перед судом за обман работодателя

Уфимец пытался обмануть крупную нефтяную компанию с помощью поддельного диплома, сообщает в четверг, 24 октября, прокуратура Башкирии.

Как стало известно, прокуратура Ленинского района Уфы привлекла к ответственности местного жителя, который решил «умно» обойти систему и устроиться на работу в нефтяную компанию с липовым дипломом.

По версии следствия, мужчина приобрел фальшивый диплом о высшем образовании за ₽20 000 через Интернет у неустановленного лица. В августе 2024 года мужчина подошел к процессу трудоустройства с полной уверенностью: он представил свой поддельный диплом при устройстве в крупную нефтедобывающую компанию. Однако его радость длилась недолго — вскоре стало очевидным, что факт обучения в указанном учебном заведении не подтверждается.

— Обвиняемый признал свою вину и теперь будет отвечать перед законом по статье 327 УК РФ за использование заведомо поддельного удостоверения. Это дело уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, — сообщает прокуратура Республики Башкортостан.

Как ранее сообщал Mkset, в Давлекановском районе бывший директор школы получал взятки от пяти педагогов в виде части их премий.

Директор вымогал премии на штраф
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