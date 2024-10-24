«Липового» нефтяника вычислили в Уфе

Posted 24 октября, 04:27
Published 24 октября, 04:27
Modified 24 октября, 08:58
Updated 24 октября, 08:58
Как стало известно, прокуратура Ленинского района Уфы привлекла к ответственности местного жителя, который решил «умно» обойти систему и устроиться на работу в нефтяную компанию с липовым дипломом.
По версии следствия, мужчина приобрел фальшивый диплом о высшем образовании за ₽20 000 через Интернет у неустановленного лица. В августе 2024 года мужчина подошел к процессу трудоустройства с полной уверенностью: он представил свой поддельный диплом при устройстве в крупную нефтедобывающую компанию. Однако его радость длилась недолго — вскоре стало очевидным, что факт обучения в указанном учебном заведении не подтверждается.
— Обвиняемый признал свою вину и теперь будет отвечать перед законом по статье 327 УК РФ за использование заведомо поддельного удостоверения. Это дело уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, — сообщает прокуратура Республики Башкортостан.
Как ранее сообщал Mkset, в Давлекановском районе бывший директор школы получал взятки от пяти педагогов в виде части их премий.