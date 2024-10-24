Куда сходить бесплатно в Уфе

Мероприятие состоится в субботу, 26 октября — посетить его можно будет с 09:00 до 16:00. Торговля развернется на площади перед Дворцом спорта. Самая интересная часть начнётся в 15:00 — в это время стартует «Папин день», в рамках которого посетителей ожидают конкурсы для отцов, мастер-классы и флешмоб «Папа может всё, что угодно».