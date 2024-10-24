Куда сходить бесплатно в Уфе

Posted 24 октября, 16:44
Published 24 октября, 16:44
Modified 24 октября, 18:40
Updated 24 октября, 18:40
Мероприятие состоится в субботу, 26 октября — посетить его можно будет с 09:00 до 16:00. Торговля развернется на площади перед Дворцом спорта. Самая интересная часть начнётся в 15:00 — в это время стартует «Папин день», в рамках которого посетителей ожидают конкурсы для отцов, мастер-классы и флешмоб «Папа может всё, что угодно».
Бесплатно посмотреть на финал Городского турнира по хоккею с шайбой можно будет в субботу, 26 октября. Проходить он будет в Центре спортивной подготовки им. Мустафина на Менделеева, 158/4. Стартует матч в 10:30.
В субботу, 26 октября, в Йэшлек House пройдёт бесплатный мастер-класс по йоге и медитации для всех желающих. Занятие займёт время с 12:00 до 13:00.
Центр культуры и народного творчества Уфы по ул. Мира, 12 проведёт в субботу, 26 октября, встречу-лекторий на тему фильма «Вий» и покажет фрагменты кинокартины. Начнётся мероприятие в 14:00.
В лайфстайл-центре «Башкирия» в субботу и воскресенье, 26–27 октября, будет проходить выставка фиалок, пеларгоний и бегоний. Посмотреть на них можно весь день, пока открыт ТЦ — с 10:00 до 20:00.
С утра и ближе к ночи на этом уик-энде синоптики прогнозируют дожди, однако если выбрать подходящее время, можно пройтись и насладиться видом прекрасных уфимских парков. Если верить сайтам для путешествий, по версии жителей и гостей башкирской столицы самыми популярными такими местами являются:
Один из самых интересных пеших маршрутов города — знаменитое «Уфимское ожерелье». Состоит тропа из нескольких «бусин» в разных частях Уфы — в них входят как пешеходная, так и велосипедная дорога. Также вдоль «ожерелья» расположены несколько смотровых площадок. Ознакомиться с маршрутом можно на карте.