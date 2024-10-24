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Posted 24 октября, 16:44

Published 24 октября, 16:44

Modified 24 октября, 18:40

Updated 24 октября, 18:40

Уфимцев ждут насыщенные выходные

Куда сходить бесплатно в Уфе

24 октября 2024, 16:44
Фото: mkset.ru

Уфимцев ждут насыщенные выходные

Выходные близко, а значит — пора открывать афишу на ближайший уик-энд. Рассказываем, какие бесплатные мероприятия можно посетить всей семьей в Уфе 26–27 октября, а также где можно погулять в городе осенью.

Вход на все мероприятия — свободный

Всероссийская ярмарка в Уфе (6+)

Мероприятие состоится в субботу, 26 октября — посетить его можно будет с 09:00 до 16:00. Торговля развернется на площади перед Дворцом спорта. Самая интересная часть начнётся в 15:00 — в это время стартует «Папин день», в рамках которого посетителей ожидают конкурсы для отцов, мастер-классы и флешмоб «Папа может всё, что угодно».

Хоккейный матч (6+)

Бесплатно посмотреть на финал Городского турнира по хоккею с шайбой можно будет в субботу, 26 октября. Проходить он будет в Центре спортивной подготовки им. Мустафина на Менделеева, 158/4. Стартует матч в 10:30.

Бесплатная йога (16+)

В субботу, 26 октября, в Йэшлек House пройдёт бесплатный мастер-класс по йоге и медитации для всех желающих. Занятие займёт время с 12:00 до 13:00.

Показ фильма «Вий» (12+)

Центр культуры и народного творчества Уфы по ул. Мира, 12 проведёт в субботу, 26 октября, встречу-лекторий на тему фильма «Вий» и покажет фрагменты кинокартины. Начнётся мероприятие в 14:00.

Выставка комнатных цветов (6+)

В лайфстайл-центре «Башкирия» в субботу и воскресенье, 26–27 октября, будет проходить выставка фиалок, пеларгоний и бегоний. Посмотреть на них можно весь день, пока открыт ТЦ — с 10:00 до 20:00.

Парки и скверы

С утра и ближе к ночи на этом уик-энде синоптики прогнозируют дожди, однако если выбрать подходящее время, можно пройтись и насладиться видом прекрасных уфимских парков. Если верить сайтам для путешествий, по версии жителей и гостей башкирской столицы самыми популярными такими местами являются:

  • Этнический парк «Ватан»;
  • Парк Победы в Черниковке;
  • Сад культуры и отдыха им. С. Т. Аксакова;
  • Уфимский ботанический сад;
  • Парк им. Якутова;
  • Парк Лесоводов Башкирии;
  • Парк им. М. Гафури.

Где ещё погулять в Уфе

Один из самых интересных пеших маршрутов города — знаменитое «Уфимское ожерелье». Состоит тропа из нескольких «бусин» в разных частях Уфы — в них входят как пешеходная, так и велосипедная дорога. Также вдоль «ожерелья» расположены несколько смотровых площадок. Ознакомиться с маршрутом можно на карте.

Смотровые площадки Уфы

  • Самая известная площадка, с которой открывается вид на красоты окрестностей Уфы — площадь Салавата Юлаева, а точнее территория вокруг памятника башкирского национального героя;
  • Вид на юго-восточную часть Уфы и Бельский мост также открывается из Сада Салавата Юлаева;
  • В районе «Висячего камня» — в получасе ходьбы от «Театра кукол» — открывается непревзойдённый вид на реку Белую и несколько скал. Ограждений на площадке нет, поэтому необходимо быть предельно осторожным;
  • Ещё одна известная площадка для осмотра находится в Парке Победы в северной части Уфы;
  • Интерес в любое время года представляет и 120-метровый трамплин, добраться туда можно через лесную дорогу от одноимённой остановки.
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