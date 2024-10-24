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Posted 24 октября, 06:17

Published 24 октября, 06:17

Modified 24 октября, 08:51

Updated 24 октября, 08:51

Башкирию ждет непривычный ноябрь

Каким будет ноябрь в Башкирии

24 октября 2024, 06:17
Фото: 1MI

Башкирию ждет непривычный ноябрь

В регионе ожидается снежный ноябрь с температурными сюрпризами — гласят прогнозы синоптиков.

По данным метеорологов, ноябрь 2024 года принесет с собой в Башкирию и Уфу снегопады и значительное похолодание. В первой половине ноября температура воздуха будет варьироваться от -3°C до +8°C. Однако к концу месяца жителей Республики Башкортостан ожидает резкое похолодание — столбики термометров опустятся до -12°C… +1°C.

Что касается осадков, синоптики предупреждают о снежном ноябре: за 30 дней ожидается целых 13 дней со снегом. Если суммировать снежные дни с дождями, то всего ожидается 22 дня с осадками и всего один ясный день. Важно отметить, что прогнозы на такие длительные периоды могут меняться — синоптики основывают свои данные на усредненных показателях последних десяти лет.

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Как ранее сообщал Mkset, по прогнозам синоптиков, начиная с 27 октября, регион ожидает осадки в виде снега с дождем.

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