Каким будет ноябрь в Башкирии

Posted 24 октября, 06:17
Published 24 октября, 06:17
Modified 24 октября, 08:51
Updated 24 октября, 08:51
По данным метеорологов, ноябрь 2024 года принесет с собой в Башкирию и Уфу снегопады и значительное похолодание. В первой половине ноября температура воздуха будет варьироваться от -3°C до +8°C. Однако к концу месяца жителей Республики Башкортостан ожидает резкое похолодание — столбики термометров опустятся до -12°C… +1°C.
Что касается осадков, синоптики предупреждают о снежном ноябре: за 30 дней ожидается целых 13 дней со снегом. Если суммировать снежные дни с дождями, то всего ожидается 22 дня с осадками и всего один ясный день. Важно отметить, что прогнозы на такие длительные периоды могут меняться — синоптики основывают свои данные на усредненных показателях последних десяти лет.
Как ранее сообщал Mkset, по прогнозам синоптиков, начиная с 27 октября, регион ожидает осадки в виде снега с дождем.