Каким будет ноябрь в Башкирии

Что касается осадков, синоптики предупреждают о снежном ноябре: за 30 дней ожидается целых 13 дней со снегом. Если суммировать снежные дни с дождями, то всего ожидается 22 дня с осадками и всего один ясный день. Важно отметить, что прогнозы на такие длительные периоды могут меняться — синоптики основывают свои данные на усредненных показателях последних десяти лет.