Глава Башкирии Радий Хабиров в Москве встретился с Владимиром Якушевым

В рамках встречи были обсуждены перспективы работы регионального отделения партии. Как отметил Радий Хабиров в соцсетях, «практически по всем показателям у нас положительная динамика». Также он подчеркнул, что в числе приоритетов — поддержка участников СВО и членов их семей, в эти процессы вовлечены около 2 тыс. волонтёров. Глава республики подчеркнул, что ветераны СВО активно участвуют в общественно-политической жизни республики — в частности, по итогам выборов в органы местного самоуправления мандаты получили 35 участников специальной военной операции.