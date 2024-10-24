Глава Башкирии Радий Хабиров в Москве встретился с Владимиром Якушевым

Posted 24 октября, 05:00
Published 24 октября, 05:00
Modified 24 октября, 05:02
Updated 24 октября, 05:02
22 октября в Москве состоялась встреча главы РБ Радия Хабирова и Владимира Якушева, временно исполняющего полномочия Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», первого заместителя Председателя Совета Федерации.
В рамках встречи были обсуждены перспективы работы регионального отделения партии. Как отметил Радий Хабиров в соцсетях, «практически по всем показателям у нас положительная динамика». Также он подчеркнул, что в числе приоритетов — поддержка участников СВО и членов их семей, в эти процессы вовлечены около 2 тыс. волонтёров. Глава республики подчеркнул, что ветераны СВО активно участвуют в общественно-политической жизни республики — в частности, по итогам выборов в органы местного самоуправления мандаты получили 35 участников специальной военной операции.
Радий Хабиров предложил Владимиру Якушеву реализовать проекты, с помощью которых удастся интегрировать спортивные сообщества в деятельности партии. Кроме того, была достигнута договоренность о развитии диалога в соцсетях между активистами партии и жителями республики.
В завершение глава РБ пригласил Владимира Якушева на уфимскую конференцию РО «Единой России» 16 ноября. Отметим, что в эти же даты планируется Всероссийский форум и турнир в рамках партийного проекта «Za самбо».
«Владимир Владимирович — очень опытный человек, который на своем жизненном пути прошел непростые этапы. А еще он наш земляк, уроженец Нефтекамска. И ему всегда небезразлично все, что происходит в Башкортостане. Передаю от него самые теплые пожелания жителям республики, — прокомментировал Радий Хабиров.