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Posted 24 октября, 05:00

Published 24 октября, 05:00

Modified 24 октября, 05:02

Updated 24 октября, 05:02

Глава Башкирии Радий Хабиров в Москве встретился с Владимиром Якушевым

Глава Башкирии Радий Хабиров в Москве встретился с Владимиром Якушевым

24 октября 2024, 05:00
Фото: glavarb.ru
Радий Хабиров обсудил с Владимиром Якушевым развитие регионального отделения «Единой России», а также пригласил его на уфимскую конференцию регионального отделения «Единой России» 16 ноября.

22 октября в Москве состоялась встреча главы РБ Радия Хабирова и Владимира Якушева, временно исполняющего полномочия Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», первого заместителя Председателя Совета Федерации.

В рамках встречи были обсуждены перспективы работы регионального отделения партии. Как отметил Радий Хабиров в соцсетях, «практически по всем показателям у нас положительная динамика». Также он подчеркнул, что в числе приоритетов — поддержка участников СВО и членов их семей, в эти процессы вовлечены около 2 тыс. волонтёров. Глава республики подчеркнул, что ветераны СВО активно участвуют в общественно-политической жизни республики — в частности, по итогам выборов в органы местного самоуправления мандаты получили 35 участников специальной военной операции.

Радий Хабиров предложил Владимиру Якушеву реализовать проекты, с помощью которых удастся интегрировать спортивные сообщества в деятельности партии. Кроме того, была достигнута договоренность о развитии диалога в соцсетях между активистами партии и жителями республики.

В завершение глава РБ пригласил Владимира Якушева на уфимскую конференцию РО «Единой России» 16 ноября. Отметим, что в эти же даты планируется Всероссийский форум и турнир в рамках партийного проекта «Za самбо».

«Владимир Владимирович — очень опытный человек, который на своем жизненном пути прошел непростые этапы. А еще он наш земляк, уроженец Нефтекамска. И ему всегда небезразлично все, что происходит в Башкортостане. Передаю от него самые теплые пожелания жителям республики, — прокомментировал Радий Хабиров.

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