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Posted 24 октября, 09:54

Published 24 октября, 09:54

Modified 24 октября, 10:18

Updated 24 октября, 10:18

Мэром Белорецка стала Вероника Домнина

Эффектная женщина стала мэром в Башкирии

24 октября 2024, 09:54
Фото: Андрей Иванюта

Мэром Белорецка стала Вероника Домнина

В Белорецке новым мэром города стала Вероника Домнина, сообщает в четверг, 24 октября, глава района Андрей Иванюта.

Вероника Домнина, родившаяся в 1986 году, получила образование в Магнитогорском государственном техническом университете по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью». В 2021 году она пришла работать в администрацию Белорецка и с тех пор активно участвовала в реализации множества проектов по благоустройству города.

Выборы нового мэра прошли на заседании Совета городского поселения, где Вероника получила поддержку большинства депутатов. Среди других кандидатов были также Денислам Баймурзин, адвокат из Башкирской республиканской коллегии адвокатов, и Никита Дёмин — заведующий сектором муниципального контроля отдела жилищной политики.

Фото: Андрей Иванюта

Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке депутаты утвердили нового мэра города.

Новый мэр появился в Башкирии
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