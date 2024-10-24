Эффектная женщина стала мэром в Башкирии

Posted 24 октября, 09:54
Published 24 октября, 09:54
Modified 24 октября, 10:18
Updated 24 октября, 10:18
Вероника Домнина, родившаяся в 1986 году, получила образование в Магнитогорском государственном техническом университете по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью». В 2021 году она пришла работать в администрацию Белорецка и с тех пор активно участвовала в реализации множества проектов по благоустройству города.
Выборы нового мэра прошли на заседании Совета городского поселения, где Вероника получила поддержку большинства депутатов. Среди других кандидатов были также Денислам Баймурзин, адвокат из Башкирской республиканской коллегии адвокатов, и Никита Дёмин — заведующий сектором муниципального контроля отдела жилищной политики.