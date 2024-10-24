Эффектная женщина стала мэром в Башкирии

Вероника Домнина, родившаяся в 1986 году, получила образование в Магнитогорском государственном техническом университете по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью». В 2021 году она пришла работать в администрацию Белорецка и с тех пор активно участвовала в реализации множества проектов по благоустройству города.