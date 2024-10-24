«Единая Россия» проголосовала за проект бюджета на 2025–2027 годы в первом чтении

Posted 24 октября, 14:15
Published 24 октября, 14:15
Modified 24 октября, 14:16
Updated 24 октября, 14:16
В федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрено финансирование всех социальных обязательств, а также положений народной программы партии, вопросов, связанных с поддержкой участников СВО и их семей, национальной обороной и технологическим развитием. Об этом сообщил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.
Приоритетным направлением бюджета осталась социальная поддержка. В нём предусмотрено обеспечение задач, поставленных президентом, например индексация пенсий работающим пенсионерам. В следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит 24 тысячи рублей.
Также 10 триллионов рублей выделено на поддержку детей. Данные выплаты получат 10 миллионов человек. Из них около 4 триллионов рублей в следующие три года будет отведено на выплату единого пособия на детей. Также по инициативе «Единой России» будет индексирован материнский капитал и будет продолжена программа семейной ипотеки.
Бюджет предусматривает выделение 60 миллиардов рублей базово и ещё 15 — дополнительно на реализацию программы «Единой России» и Минпросвещения по капитальному ремонту школ. В программу войдут более 3200 школ, а к 2030 году планируется ремонт более 800 и появление более 100 новых детских садов. Также дополнительные средства получат техникумы и кампусы мирового уровня. К 2030 году планируется построить 25 подобных объектов, а к 2036-му — уже 40.
Также будут поддержаны около 8 тысяч учреждений культуры, таких как музеи, школы искусств и театры. Более 2,5 тысячи человек воспользуются программой «Земский работник культуры». Также планируется ежегодно возводить не менее 350 спортивных комплексов и проводить благоустройство 5 тысяч городских пространств.
Увеличатся расходы и на здравоохранение. Предусматриваются ресурсы на улучшение первичного звена, а также мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.
Как сообщает сайт «Единой России», внимание уделяется также поддержке регионов. Будет запущен механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам и продолжится действие программы расселения аварийного жилья и комплексного развития территорий.
Якушев отметил, что между первым и вторым чтениями бюджета «Единая Россия» вместе с Правительством РФ проработают поправки к проекту документа. По поручению Дмитрия Анатольевича Медведева, председателя партии, в ближайшее время пройдет заседание программной комиссии. Он добавил, что главной задачей является максимально учесть интересы людей, чтобы цифры воплотились в программы и объекты.