«Единая Россия» проголосовала за проект бюджета на 2025–2027 годы в первом чтении

Бюджет предусматривает выделение 60 миллиардов рублей базово и ещё 15 — дополнительно на реализацию программы «Единой России» и Минпросвещения по капитальному ремонту школ. В программу войдут более 3200 школ, а к 2030 году планируется ремонт более 800 и появление более 100 новых детских садов. Также дополнительные средства получат техникумы и кампусы мирового уровня. К 2030 году планируется построить 25 подобных объектов, а к 2036-му — уже 40.