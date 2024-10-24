Более половины жителей ПФО считают вероятной конкуренцию банков и финтех-компаний

Posted 24 октября, 12:21
Published 24 октября, 12:21
Modified 24 октября, 12:23
Updated 24 октября, 12:23
В настоящее время 11% опрошенных хранят деньги в кошельках маркетплейсов, столько же — в системах платежных сервисов. Классическим банкам отдает предпочтение большинство (76%). Больше всего банкам свои сбережения доверяют в Санкт-Петербурге (84%), Северо-Западном (90%) и Приволжском (80%) федеральных округах. Платежные сервисы и маркетплейсы для размещения средств чаще всего выбирают жители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (30%).
Почти треть опрошенных жителей ПФО не пользуется платежными сервисами финтех-компаний и маркетплейсов, у 44% есть онлайн-кошельки, у 27% — расчетные карты таких компаний в пластиковом формате, 15% пользуются услугами сбережений, а 12% прибегают к кредитам или рассрочке платежа. В классических банках показатели по аналогичным позициям гораздо выше — 89% респондентов используют карточки, у 66% открыты накопительные счета, 67% размещают средства на вкладах. Больше половины опрошенных имеют кредитные карты, а 23% получили кредит наличными.
Как считает руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин, здоровая конкуренция между банками и маркетплейсами может помочь рынку лучше сфокусироваться на пользе для клиентов:
— У маркетплейса есть возможность легко и быстро экспериментировать, а на стороне банков всегда была, есть и будет экспертиза в надежных и безопасных финансовых продуктах и сервисах. Идеальными условиями на рынке могла бы стать синергия финтехов и бигбанков. Будет ли модель партнерских отношений более жизнеспособной по сравнению с развитием собственных сервисов и приобретением бизнесов — покажет время.
*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.