Более половины жителей ПФО считают вероятной конкуренцию банков и финтех-компаний

Почти треть опрошенных жителей ПФО не пользуется платежными сервисами финтех-компаний и маркетплейсов, у 44% есть онлайн-кошельки, у 27% — расчетные карты таких компаний в пластиковом формате, 15% пользуются услугами сбережений, а 12% прибегают к кредитам или рассрочке платежа. В классических банках показатели по аналогичным позициям гораздо выше — 89% респондентов используют карточки, у 66% открыты накопительные счета, 67% размещают средства на вкладах. Больше половины опрошенных имеют кредитные карты, а 23% получили кредит наличными.