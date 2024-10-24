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Posted 24 октября, 15:54

Published 24 октября, 15:54

Modified 24 октября, 18:42

Updated 24 октября, 18:42

Машина выгорела в Башкирии

Башкортостанец чуть не сгорел в иномарке

24 октября 2024, 15:54
Фото: МЧС по РБ

Машина выгорела в Башкирии

Внезапно проявившая себя автомобильная неполадка едва не стоила жизни водителю из Октябрьского — сообщает в четверг, 24 октября, МЧС по Республике Башкортостан.

Инцидент случился на проспекте Ленина — там при выезде из двора из-под капота «Форда» внезапно повалил дым. Автолюбитель сразу же вызвал на место «службу 112». Усилия водителя по спасению своей иномарки оказались тщетны. Сам он, к счастью, отделался несерьёзными ожогами — прибывшая на место бригада медиков осмотрела его и оказала необходимую помощь, однако от госпитализации водитель отказался.

Огнеборцы, как отчитались в МЧС, оперативно ликвидирование горение. Впрочем, салон после пожара не уцелел. Сильно повредился и кузов авто американской марки.

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Ранее Mkset сообщал о том, что при аварии в Альшеевском районе Башкирии пострадали женщина и дети.

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