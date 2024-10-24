Башкортостанец чуть не сгорел в иномарке

Posted 24 октября, 15:54
Published 24 октября, 15:54
Modified 24 октября, 18:42
Updated 24 октября, 18:42
Инцидент случился на проспекте Ленина — там при выезде из двора из-под капота «Форда» внезапно повалил дым. Автолюбитель сразу же вызвал на место «службу 112». Усилия водителя по спасению своей иномарки оказались тщетны. Сам он, к счастью, отделался несерьёзными ожогами — прибывшая на место бригада медиков осмотрела его и оказала необходимую помощь, однако от госпитализации водитель отказался.
Огнеборцы, как отчитались в МЧС, оперативно ликвидирование горение. Впрочем, салон после пожара не уцелел. Сильно повредился и кузов авто американской марки.