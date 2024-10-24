Башкирию распродают за долги

Как стало известно, в октябре–ноябре 2024 года Фонд развития территорий (ФРТ) проведет 47 земельных аукционов, на которых застройщикам будет предложено 37 проектов. Общая площадь выставляемых на торги участков составит 17,5 гектара. Аукционы пройдут в период с 21 октября по 18 ноября 2024 года и охватят не только Башкортостан, но и многие другие регионы России: от Ленинградской области до Ханты-Мансийского автономного округа.