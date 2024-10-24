Башкирию распродают за долги

Posted 24 октября, 06:50
Published 24 октября, 06:50
Modified 24 октября, 08:48
Updated 24 октября, 08:48
Как стало известно, в октябре–ноябре 2024 года Фонд развития территорий (ФРТ) проведет 47 земельных аукционов, на которых застройщикам будет предложено 37 проектов. Общая площадь выставляемых на торги участков составит 17,5 гектара. Аукционы пройдут в период с 21 октября по 18 ноября 2024 года и охватят не только Башкортостан, но и многие другие регионы России: от Ленинградской области до Ханты-Мансийского автономного округа.
Общая оценочная стоимость предлагаемых участков составляет внушительные 5,1 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на восстановление прав пострадавших дольщиков. Интересно, что ФРТ получает эти земельные участки благодаря решениям Арбитражного суда после признания долгов перед дольщиками.
В числе выставленных на продажу объектов есть несколько лотов в Башкортостане. Например, в Учалинском районе находится участок с площадью здания в 6559 м² и начальной ценой ₽55 млн. Также предлагаются лоты в Гафурийском и Туймазинском районах — цены варьируются от ₽3 млн до почти ₽6 млн.
Как ранее сообщал Mkset, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовной дело по громкому мошенничеству в сфере долевого строительства в Уфе.