Зачем все срочно едут в Уфу

Сервис провел исследование на основе данных о поисках и резервациях отелей и апартаментов в период ноябрьских праздников, чтобы определить самые выгодные направления ноября 2024 года. Аналитики пришли к выводу, что интерес к отелям и квартирам в России на ноябрьские выходные увеличился на 19% по сравнению с 2023 годом. Причина банальна — объекты размещения угомонили рост стоимости услуг после высокого сезона отпусков в бархатный сезон.