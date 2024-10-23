Зачем все срочно едут в Уфу

Posted 23 октября, 09:57
Published 23 октября, 09:57
Modified 23 октября, 10:02
Updated 23 октября, 10:02
Сервис провел исследование на основе данных о поисках и резервациях отелей и апартаментов в период ноябрьских праздников, чтобы определить самые выгодные направления ноября 2024 года. Аналитики пришли к выводу, что интерес к отелям и квартирам в России на ноябрьские выходные увеличился на 19% по сравнению с 2023 годом. Причина банальна — объекты размещения угомонили рост стоимости услуг после высокого сезона отпусков в бархатный сезон.
— Уфа стала одним из популярных направлений, где цены на жилье значительно снизились. Средняя стоимость ночи в гостинице здесь упала на 26% и составляет ₽3 550. В среднем туристы остаются на один день. В Башкортостане средняя цена за ночь в гостинице или апартаментах составила ₽3 700 рублей, а срок поездки — два дня, — отмечают авторы исследования.
На ноябрьские праздники ночевка в четырехзвездочном отеле Уфы обойдется в среднем в ₽7 000, в трехзвездочном — ₽5 650, в одноместном — ₽2 900, в апартаментах — ₽3 000, а хостеле — ₽1 200. Авторы обзора отмечают, что Башкортостан попал в топ-5 регионов РФ по отрицательной динамике сегмента гостиничного бизнеса. Татарстан вместе с Казанью в список популярных подешевевших направлений не попал.
Из каких регионов Уфе ждать гостей на ноябрьские выходные, не сообщается. Напомним, они начнутся после шестидневной рабочей недели и продлятся три дня. Выходные приурочены ко Дню народного единства в России.
Добавим, что долгосрочная аренда жилья в Уфе за год, наоборот, выросла в цене. Снять квартиру в Уфе стало на 60% дороже, чем в 2023 году.