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Posted 23 октября, 14:50

Published 23 октября, 14:50

Modified 23 октября, 20:19

Updated 23 октября, 20:19

В Башкирии субъектам МСП выделили ₽2,5 млрд

Власти обогатили бизнес Башкирии на ₽2,5 млрд

23 октября 2024, 14:50
Фото: 1MI

В Башкирии субъектам МСП выделили ₽2,5 млрд

В январе — сентябре 2024 года малые и средние предприятия (МСП) Башкортостана получили субсидий на ₽2,5 млрд — отчитался на своих ресурсах и. о. главы регионального Кабмина Андрей Назаров.

Премьер-министр также похвастался, что субъектов МСП за последний год в Башкирии стало больше на 4,6%. С таким показателем, по словам Назарова, регион занимает лидирующие позиции как в Приволжском федеральном округе (ПФО), так и в целом по России. В сентябре 2024 года в Башкирии насчитывалось 138 тысяч подобных предприятий.

Зафиксировали в регионе и рост числа самозанятых — сразу на 46%. Их сейчас в Башкортостане примерно 213 тысяч.

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Ранее Mkset сообщал о том, что глава Башкирии Радий Хабиров без торгов провёл приватизацию четырёх участков.

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