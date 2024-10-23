Власти обогатили бизнес Башкирии на ₽2,5 млрд

Posted 23 октября, 14:50
Published 23 октября, 14:50
Modified 23 октября, 20:19
Updated 23 октября, 20:19
Премьер-министр также похвастался, что субъектов МСП за последний год в Башкирии стало больше на 4,6%. С таким показателем, по словам Назарова, регион занимает лидирующие позиции как в Приволжском федеральном округе (ПФО), так и в целом по России. В сентябре 2024 года в Башкирии насчитывалось 138 тысяч подобных предприятий.
Зафиксировали в регионе и рост числа самозанятых — сразу на 46%. Их сейчас в Башкортостане примерно 213 тысяч.
Ранее Mkset сообщал о том, что глава Башкирии Радий Хабиров без торгов провёл приватизацию четырёх участков.