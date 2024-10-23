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Posted 23 октября, 16:18

Published 23 октября, 16:18

Modified 23 октября, 20:14

Updated 23 октября, 20:14

Земская школа в Уфе получила охранную зону

Вековая школа в Уфе получила VIP-статус

23 октября 2024, 16:18
Фото: Башкультнаследие

Земская школа в Уфе получила охранную зону

Власти Башкирии определились с границами дореволюционного объекта на улице Нехаева в столице региона — следует из документа Башкультнаследия, опубликованного в среду, 23 октября.

Речь идёт о «Школе земской» 1912 года постройки. Изначально в здании находилось Приходское училище №5. В годы Второй мировой войны использовалось как эвакуационный госпиталь. Позже учреждение преобразовали в среднеобразовательную школу №12, далее — в корпус Российского государственного социального университета. В 2024 году здание эксплуатируют молодёжный центр «Эврика» и Объединение молодёжных клубов «Алые Паруса».

Как указано в документ, площадь территории, относящейся к объекту культурного наследия, составляет 6,4 тысячи квадратных метров. На этом участке запрещено проводить капстроительство, какие-либо земляные, мелиоративные и другие работы — кроме тех, которые нацелены на сохранение памятника архитектуры.

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Ранее Mkset сообщал о том, что власти региона скорректировали объект охраны Усадьбы Зориных.

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