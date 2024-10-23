Вековая школа в Уфе получила VIP-статус

Posted 23 октября, 16:18
Published 23 октября, 16:18
Modified 23 октября, 20:14
Updated 23 октября, 20:14
Речь идёт о «Школе земской» 1912 года постройки. Изначально в здании находилось Приходское училище №5. В годы Второй мировой войны использовалось как эвакуационный госпиталь. Позже учреждение преобразовали в среднеобразовательную школу №12, далее — в корпус Российского государственного социального университета. В 2024 году здание эксплуатируют молодёжный центр «Эврика» и Объединение молодёжных клубов «Алые Паруса».
Как указано в документ, площадь территории, относящейся к объекту культурного наследия, составляет 6,4 тысячи квадратных метров. На этом участке запрещено проводить капстроительство, какие-либо земляные, мелиоративные и другие работы — кроме тех, которые нацелены на сохранение памятника архитектуры.