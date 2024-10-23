В Уфе заблокировали 20 Telegram-каналов и сайтов

Posted 23 октября, 17:04
Published 23 октября, 17:04
Modified 23 октября, 20:10
Updated 23 октября, 20:10
Как указало надзорное ведомство, на страницах предлагали нелегальные услуги по приобретению SIM-карт различных операторов связи. Речь идёт о сайтах и каналах в неназванном мессенджере. Судя по лексике надзорного ведомства, речь идёт о Telegram-каналах. Прокуратуры через суд потребовала ограничить к ним доступ.
В пресс-службе надзорного органа отчитались, что возможность пользования ресурсами в итоге была устранена.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе жертвой мошенников стал бухгалтер одной из компаний. Женщина клюнула на предложение о лёгких деньгах и потеряла более ₽4,5 млн.