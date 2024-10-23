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Posted 23 октября, 17:04

Published 23 октября, 17:04

Modified 23 октября, 20:10

Updated 23 октября, 20:10

В Уфе заблокировали 20 Telegram-каналов и сайтов

В Уфе заблокировали 20 Telegram-каналов и сайтов

23 октября 2024, 17:04
Фото: 1MI
Прокуратура столицы Башкирии в среду, 23 октября, отчиталась о запрете двух десятков интернет-ресурсов.

Как указало надзорное ведомство, на страницах предлагали нелегальные услуги по приобретению SIM-карт различных операторов связи. Речь идёт о сайтах и каналах в неназванном мессенджере. Судя по лексике надзорного ведомства, речь идёт о Telegram-каналах. Прокуратуры через суд потребовала ограничить к ним доступ.

В пресс-службе надзорного органа отчитались, что возможность пользования ресурсами в итоге была устранена.

Бухгалтер потеряла ₽4,5 млн в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе жертвой мошенников стал бухгалтер одной из компаний. Женщина клюнула на предложение о лёгких деньгах и потеряла более ₽4,5 млн.

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