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Posted 23 октября, 17:33

Published 23 октября, 17:33

Modified 23 октября, 20:07

Updated 23 октября, 20:07

В Уфе устраняют последствия крупной коммунальной аварии

В Уфе устраняют последствия крупной коммунальной аварии

23 октября 2024, 17:33
Фото: 1MI
Множество жителей Дёмского района башкирской столицы стали испытывать проблемы с ЖКХ из-за повреждения коммуникаций — сообщили муниципальные власти в среду, 23 октября.

На участке городского водопровода случилась серьёзная утечка — речь идёт о трассе на улице Деревенская переправа. Оттуда идёт труба, обеспечивающая водой Дёму. Водоснабжения как такового жители района не лишились, однако напор в кранах стал куда слабее. Вместе с тем из-за аварии могут отключить и ряд котельных — в связи с этим параметры будут понижены и у горячего водоснабжения.

Как проинформировали в администрации Дёмского района Уфы, теперь аварийные службы проводят все необходимые работы.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии без воды осталась целая деревня в Туймазинском районе — в населённом пункте проживают почти 5,5 тысячи человек.

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