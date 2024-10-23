В Уфе устраняют последствия крупной коммунальной аварии

Posted 23 октября, 17:33
Published 23 октября, 17:33
Modified 23 октября, 20:07
Updated 23 октября, 20:07
На участке городского водопровода случилась серьёзная утечка — речь идёт о трассе на улице Деревенская переправа. Оттуда идёт труба, обеспечивающая водой Дёму. Водоснабжения как такового жители района не лишились, однако напор в кранах стал куда слабее. Вместе с тем из-за аварии могут отключить и ряд котельных — в связи с этим параметры будут понижены и у горячего водоснабжения.
Как проинформировали в администрации Дёмского района Уфы, теперь аварийные службы проводят все необходимые работы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии без воды осталась целая деревня в Туймазинском районе — в населённом пункте проживают почти 5,5 тысячи человек.