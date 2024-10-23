В Уфе устраняют последствия крупной коммунальной аварии

На участке городского водопровода случилась серьёзная утечка — речь идёт о трассе на улице Деревенская переправа. Оттуда идёт труба, обеспечивающая водой Дёму. Водоснабжения как такового жители района не лишились, однако напор в кранах стал куда слабее. Вместе с тем из-за аварии могут отключить и ряд котельных — в связи с этим параметры будут понижены и у горячего водоснабжения.