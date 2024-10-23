В Октябрьском прошел день открытых дверей для предпринимателей и компаний Башкирии

Сотрудники ТПП РБ рассказали о ключевых направлениях своей работы, в том числе про экспертизу и сертификации (в 2019–2024 гг. было оказано более 45 тыс. услуг), рассмотрение споров в МКАС, оформление заключений о форс-мажоре (в 2019–2024 гг. исследовано и проанализировано более 2 тыс. нормативных актов), обучение в учебно-деловом центре, центре бизнес-образования и деловых коммуникаций (с начала 2024 г. его прошло более 1 тыс. человек по 17 направлениям), развитие кадрового потенциала республики и расширение сотрудничества (в 2019–2024 гг. ТПП РБ организовала 119 межрегиональных и 423 международных деловых встреч и мероприятий). Также вице-президенты и руководители департаментов палаты рассказали о реализованных проектах ТПП, в их числе — Башкирско-китайский торговый дом, офис партнерского финансирования, Центр компетенций «Халяль» Роскачества, Центр поддержки семейного предпринимательства в РБ, «ТПП ТУР БИЗНЕС» и др.