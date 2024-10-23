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Posted 23 октября, 06:43

Published 23 октября, 06:43

Modified 23 октября, 06:45

Updated 23 октября, 06:45

В Октябрьском прошел день открытых дверей для предпринимателей и компаний Башкирии

В Октябрьском прошел день открытых дверей для предпринимателей и компаний Башкирии

23 октября 2024, 06:43
Фото: ТПП РБ
В одном из трех филиалов ТПП РБ (г. Октябрьский) состоялся день открытых дверей для предпринимателей и компаний региона.

Сотрудники ТПП РБ рассказали о ключевых направлениях своей работы, в том числе про экспертизу и сертификации (в 2019–2024 гг. было оказано более 45 тыс. услуг), рассмотрение споров в МКАС, оформление заключений о форс-мажоре (в 2019–2024 гг. исследовано и проанализировано более 2 тыс. нормативных актов), обучение в учебно-деловом центре, центре бизнес-образования и деловых коммуникаций (с начала 2024 г. его прошло более 1 тыс. человек по 17 направлениям), развитие кадрового потенциала республики и расширение сотрудничества (в 2019–2024 гг. ТПП РБ организовала 119 межрегиональных и 423 международных деловых встреч и мероприятий). Также вице-президенты и руководители департаментов палаты рассказали о реализованных проектах ТПП, в их числе — Башкирско-китайский торговый дом, офис партнерского финансирования, Центр компетенций «Халяль» Роскачества, Центр поддержки семейного предпринимательства в РБ, «ТПП ТУР БИЗНЕС» и др.

Кроме того, представители органов власти, профильных ведомств и ТПП РБ обсудили с участниками мероприятия ряд актуальных вопросов — о грядущих изменениях в налоговой системе, о мерах поддержки бизнеса, о поддержке бизнеса со стороны ТПП РБ и др. Опытом взаимодействия с палатой поделились руководитель ООО «Инновации в Бурении» Владимир Евенко и председатель сельскохозяйственного кооператива «Туймазинский Овощевод» Марат Галимов.

Программа также включала в себя личный прием уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ Ирины Абрамовой, в ходе которого участники смогли задать вопросы напрямую.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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