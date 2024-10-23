«Фулл хаус»: оперативники ФСБ ворвались в казино

Согласно версии следствия, в 2024 году предприимчивый мужчина арендовал целых пять нежилых помещений в Стерлитамаке, которые стали «игорными оазисами». Вместе с ним в это рискованное приключение отправилась его знакомая, которая взяла на себя роль администратора. Как в настоящем фильме о мафии, заведения были оборудованы компьютерами с хитрым программным обеспечением, а также классическими играми: покером, рулеткой и даже игровыми автоматами.