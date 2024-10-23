«Фулл хаус»: оперативники ФСБ ворвались в казино

Posted 23 октября, 07:05
Published 23 октября, 07:05
Modified 23 октября, 08:08
Updated 23 октября, 08:08
Согласно версии следствия, в 2024 году предприимчивый мужчина арендовал целых пять нежилых помещений в Стерлитамаке, которые стали «игорными оазисами». Вместе с ним в это рискованное приключение отправилась его знакомая, которая взяла на себя роль администратора. Как в настоящем фильме о мафии, заведения были оборудованы компьютерами с хитрым программным обеспечением, а также классическими играми: покером, рулеткой и даже игровыми автоматами.
Чтобы не привлекать внимание, вход в клубы был строго ограничен — только для «проверенных» клиентов или по рекомендации. А чтобы следить за порядком, заведения оснастили видеонаблюдением.
Однако секретность не помогла организаторам избежать наказания.
— В сентябре 2024 года сотрудники ФСБ и МВД провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых было изъято 350 единиц игрового оборудования, финансовая документация и компьютерная техника. Следственные действия продолжаются и устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к незаконной деятельности, — сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Башкортостан.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе мужчина из правоохранительных органов стал покровителем нелегального игрового бизнеса.