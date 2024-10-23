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Posted 23 октября, 07:05

Published 23 октября, 07:05

Modified 23 октября, 08:08

Updated 23 октября, 08:08

В Башкирии накрыли сеть казино

«Фулл хаус»: оперативники ФСБ ворвались в казино

23 октября 2024, 07:05
Фото: УФСБ России по РБ

В Башкирии накрыли сеть казино

В Стерлитамаке азартные игры вышли из тени и попали под прицел правоохранителей, сообщает в среду, 23 октября, Следственный комитет Республики Башкортостан.

Согласно версии следствия, в 2024 году предприимчивый мужчина арендовал целых пять нежилых помещений в Стерлитамаке, которые стали «игорными оазисами». Вместе с ним в это рискованное приключение отправилась его знакомая, которая взяла на себя роль администратора. Как в настоящем фильме о мафии, заведения были оборудованы компьютерами с хитрым программным обеспечением, а также классическими играми: покером, рулеткой и даже игровыми автоматами.

Чтобы не привлекать внимание, вход в клубы был строго ограничен — только для «проверенных» клиентов или по рекомендации. А чтобы следить за порядком, заведения оснастили видеонаблюдением.

Фото: УФСБ России по РБ

Однако секретность не помогла организаторам избежать наказания.

— В сентябре 2024 года сотрудники ФСБ и МВД провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых было изъято 350 единиц игрового оборудования, финансовая документация и компьютерная техника. Следственные действия продолжаются и устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к незаконной деятельности, — сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Башкортостан.
«Туз» из полиции крышевал казино в Уфе
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе мужчина из правоохранительных органов стал покровителем нелегального игрового бизнеса.

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